傾家‧入宅｜公主風豪宅極奢華　一屋奢侈品自認慳家：買袋係投資

TVB Plus綜藝節目《傾家．入宅》近日（9日）一集帶觀眾參觀醫學才女Angela的夢想之家。曾留學英國的Angela透露自己對「公主風」情有獨鍾，全屋裝修以粉紅色系為主調，營造出極致夢幻的少女氛圍，這間豪宅讓主持人睇到嘩嘩聲。

《傾家．入宅》近日（9日）一集參觀醫學才女Angela的夢想之家。（YouTube@TVB Plus）

這間豪宅讓主持人睇到嘩嘩聲。（YouTube@TVB Plus）

穿唔到出街嘅高跟鞋？

提到最令女士瘋狂的衣帽間，Angela珍藏了無數名牌衣服、鞋履及手袋，當中更不乏已停產、具極高拍賣價的珍稀款式。她展示了一雙高跟鞋，自爆：「呢對鞋由我買返嚟到屋企走廊之後都未出過門口，因為個Designer其實都唔係整嚟畀人行路。」

參觀Angela的衣帽間。（YouTube@TVB Plus）

珍藏了無數名牌衣服、鞋履及手袋，當中更不乏已停產、具極高拍賣價的珍稀款式。（YouTube@TVB Plus）

珍藏了無數名牌衣服、鞋履及手袋，當中更不乏已停產、具極高拍賣價的珍稀款式。（YouTube@TVB Plus）

Angela展示高定禮服。（YouTube@TVB Plus）

從未出過門口的高跟鞋。（YouTube@TVB Plus）

自認唔係購物狂仲好節儉

雖然家裡滿是名牌，但 Angela 語出驚人，自認並非「購物狂」反而是一個節儉的人，她強調：「我覺得我絕對唔係一個購物狂。」對於買袋，她有獨到見解：「我覺得買手袋係一個 investment（投資），嗰啲我唔覺得係Shopping啦。」而屋內的家具亦大有來頭，有不少是買奢侈品的配貨。目前家中正值裝修，名貴的古董竟隨意用垃圾袋包著放在地上。

Angela強調：「我覺得我絕對唔係一個購物狂。」（YouTube@TVB Plus）

Angela表示自己非常節儉。（YouTube@TVB Plus）

對於買袋，她有獨到見解：「我覺得買手袋係一個 investment（投資），嗰啲我唔覺得係Shopping啦。」（YouTube@TVB Plus）

而屋內的家具亦大有來頭，有不少是買奢侈品的配貨。（YouTube@TVB Plus）

古董竟隨意用垃圾袋包著放在地上。（YouTube@TVB Plus）

屋內滲水變裝修契機

不過，漂亮屋子的背後亦有辛酸史。Angela透露因為屋內滲水導致多處地方受損，她索性以此為契機，進行第三階段的大型翻新。雖然Angela坦言一邊居住一邊裝修非常麻煩，但為了心目中的完美居所，這點犧牲絕對值得。

屋內滲水導致多處地方受損。（YouTube@TVB Plus）