電視城內｜陳豪拍洛神狂NG四十次　澄清父子傳聞笑談三千萬年薪

TVB節目《電視城內》請來兩屆視帝陳豪擔任嘉賓，和大家細訴他的電視故事。由模特兒踩入影圈再轉戰公仔箱，陳豪愈做愈出色，全因外表斯文溫柔、骨子裏鬼馬搞怪的反差萌，令觀眾有意想不到驚喜。作為演員，能有這種特質，也許是一份恩典，陳豪絕對是備受眷顧的一位。



《電視城內》請來兩屆視帝陳豪擔任嘉賓。（官方提供圖片）

陳豪於電影圈時期浮浮沉沉，拍了大量江湖片演古惑仔，後來電影市道不景，他決定試試電視台，並跟自己許下承諾：「如果電視都唔得，就唔要再留喺娛樂圈。」2000年，陳豪穿着西裝、頂着金毛入電視城見曾勵珍，他知道是時候轉跑道。珍姐見他說話斯文溫柔，外表和骨子裏反差極大，反而令人覺得「呢個人唔知點咁嘅？」那年他正式加入TVB，轉眼26年。

AI版陳豪江湖片演古惑仔。（官方提供圖片）

電視城內丨陳豪初拍古裝狂NG

陳豪第一部劇是《妙手仁心II》，起初試造型是警察，但首日拍攝卻變醫生，他笑言：「好彩Daddy係醫生，加上自己斯斯文文，依家睇番見到一個動作，唔知係咪扮型，總有一邊手會插住褲袋！」

陳豪以為拍警察，首日拍攝卻變醫生。（官方提供圖片）

之後陳豪拍第一套古裝劇《洛神》，對「番書仔」來說是巨大挑戰，他坦言當時每句對白NG30至40次，非常感謝同劇演員幫忙。拍《洛神》時，陳豪遇上比自己更貪玩的蔡少芬，兩人不用埋位時玩個不亦樂乎，結果被監製梅小青責罵，但罵完後發現他有喜劇元素，從此劉家豪拍喜劇全部找陳豪。

陳豪拍第一套古裝劇是與蔡少芬演《洛神》。（官方提供圖片）

陳豪拍喜劇《點解阿Sir係阿Sir》盡顯搞笑天分，獲外界一致好評，他坦言當時有壓力：「你哋成日將我同星爺（周星馳）比，但我唔係星爺，我唔係嗰樣嘢嚟，我係陳豪，我係另外一套嗰樣嘢，我都盡能力將自己嘅喜感、一啲癲嘅嘢放咗落去。」

對於網上有資料顯示陳豪是已故藝人陳鴻烈的兒子，加上兩人樣子有幾分相似，故不少網民指他們是兩父子，陳豪笑言：「好多人都以為烈哥係我老竇，唔係呀，我老竇唔係烈哥呀！」另有傳他年薪3,000萬元，鬼馬的陳豪笑言：「我唔會話你知！」

傳聞陳豪是已故藝人陳鴻烈的兒子。（官方提供圖片）

陳豪笑言：「好多人都以為烈哥係我老竇。」（官方提供圖片）

電視城內｜陳豪似被上天呼喚戒夜蒲

陳豪自爆年輕時喜愛夜蒲，直到有一天，突然像有束光射到他身上，跟他說「夠喇」，從此他厭倦夜蒲生活，從此努力建立自己新的人生。

陳豪自爆年輕時喜愛夜蒲。（官方提供圖片）

電視城內｜陳豪陳茵媺每日講I Love You

「愛妻號」陳豪與太太陳茵媺結婚13年恩愛如昔，維繫感情之道是很少吵架，兩人都會以保護關係為大前提。時至今日，兩公婆每日都會錫對方至少一次、講I Love You，又會不時過二人世界及送花等：「就算覺得好假都一定要囉！夫妻關係一定要好，屋企至會好，小朋友先會開心成長。」

陳豪每天都會跟陳茵媺咀嘴和講I Love You。（官方提供圖片）

除了專訪，《電視城內》每集都會帶大家暢遊電視城。今集陳豪帶大家參觀自己的Locker和古裝街。當陳豪打開Locker，驚見擠滿了粉絲寄給他的信和禮物，數量多到誇張。陳豪又到古裝街懷緬與好拍檔佘詩曼拍《公主嫁到》鬥Rap的情景，更「技癢」下即場創作一段Rap！想睇陳豪Rap啲乜？就要重溫《電視城內》喇。

陳豪與佘詩曼於《公主嫁到》鬥Rap。（官方提供圖片）