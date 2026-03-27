電視城內丨胡楓靠太太鼓勵甘願做綠葉 　許願94歲開演唱會破紀錄

TVB全新網絡系列《電視城內》日前隆重登場，頭炮請來縱橫影視界73年的胡楓（修哥），細說「胡楓的電視故事」。3月26日一集中，修哥在節目中除暢談加入無綫因由、在無綫工作多年的難忘和開心事，及對工作的看法外，還大方回應了與羅蘭的「黃昏戀」及是否曾跟傳奇人物李小龍切磋過的傳聞等。



胡楓咁親切又健談，難怪人緣咁好。（官方提供圖片）

太太一句話令影壇男一甘做電視綠葉

94歲的修哥入行前其實是古董店太子爺，惟對做生意一點興趣也沒有，直到1953年（21歲）因一個機會膽粗粗投考男演員，結果幸運地被「大成公司」錄取，從而展開演藝之路。

胡楓熟悉身邊一切環境。（官方提供圖片）

連介紹個Locker都可以咁開心。（官方提供圖片）

修哥首部電影即擔正做男主角，由50至70年代合共拍了200多部電影，產量驚人，叫好叫座作品包括《難兄難弟》及《青青河邊草》等。惟60年代後期，粵語長片式微，修哥因譚炳文牽線轉戰TVB。事緣某天修哥在餐廳吃飯，譚炳文突然走過來問他：「佢話你有冇興趣做電視呀？入面有三個高層想同你傾吓偈，我咪過去傾偈咯，嗰三個高層話你做《歡樂今宵》好冇呀，呢種新嘗試我又想做吓。」大無畏的修哥，又謂當年全靠太太一句說話點醒，令他即使由電影男一轉戰電視做綠葉，也可樂在其中：「我太太話，你既然鍾意做，又咁多年經驗，就唔好嘥咗佢，你鍾意做就做啦，冇所謂嘅，畀佢一言驚醒。咁我咪做電視咯，做人爸爸、做人咩都冇乜所謂，我亦唔覺得自己無咗主角係一件好遺憾嘅事，我只係覺得有戲畀我做，我就盡量做好佢。」

後生時的修哥。（官方提供圖片）

太太鼓勵修哥。（官方提供圖片）

談到轉型後的工作，修哥直指忙到不得了，皆因要同時兼顧《歡樂今宵》、劇集及處境劇的拍攝工作；但「活到老做到老又學到老」的修哥，笑言是愈忙愈開心，並透露當年全盛時期收入可觀：「愈忙我愈開心，多Show呀，喺電視嚟講都算係搵得幾多。」並感恩加入電視圈後得著甚多：「做電視真係畀咗好多嘢我，畀咗好多新朋友我，粵語片時代哩，來來去去都係嗰班人，但電視嚟講不斷有新嘅人入嚟，呢樣係我得著。」修哥又笑言近年最享受的工作是每逢新春扮演財神，皆因「好受歡迎」，足證修哥為人愛熱鬧。

修哥近年最鍾意嘅工作係做財神。（官方提供圖片）

只要有新嘗試便會躍躍欲試的修哥，又搞笑指之所以90多歲還在開演唱會，就是因為想一償破世界紀錄滋味：「我70歲開演唱會之後，一路一路咁樣做落嚟，做到23年左右有人話可以破年紀最大嘅開演唱會紀錄，所以我嘅願望咪就係能夠破世界紀錄咯。」「肯試肯做肯捱不計較」的修哥，還透過是次訪談與後輩分享「演員基本」，盡顯專業精神：「一個演員，最緊要忠於職守，唔好怕蝕底、唔好怕辛苦，樣樣都要用心去做，呢個係做藝人最基本嘅嘢。」

修哥90幾歲仲開緊演唱會，原來係為咗破世界紀錄。（官方提供圖片）

記錄電視城內藝人最真實一面

《電視城內》每集都會請來藝人促膝詳談、分享平時鮮有向外界披露的有趣工作／生活點滴、個人看法甚至回應流傳多時的江湖傳聞外，還會追蹤藝人在電視城的大小點滴，紀錄不同藝人在電視城內的真實一面。頭炮的修哥，便在節目中展現了他遠近馳名的「親和力」。修哥雖已年屆94歲、但依然活力逼人，即使只是在Canteen吃個飯，修哥都能吃出熱鬧氣氛，除因為有大批藝人或幕後工作人員主動向修哥打招呼外，修哥也愛撩人傾偈。

修哥做人樂觀、豁達又積極。（官方提供圖片）

片段中，修哥率先在公司飯堂向「三太」樊亦敏大賣口乖：「嘩！靚成咁嘅！」氹到「三太」即時心心眼；之後去到化妝間，他又會撩化妝部同事傾偈，又會自己拿起風筒set頭「露兩手」。就連一個看似無甚特別的Locker，修哥也能找到「亮點」欣賞一番。除了Nice兼樂天，94歲修哥還有極強好奇心，於拍攝期間主動要求同行同事帶他到自己從未去過的直播中心參觀，抵達後更露出「好奇寶寶」表情，十分Cutie。