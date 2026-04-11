54歲美魔女江希文三代同堂驚現超強基因　走出情傷覓得第二春

現年54歲的江希文（Liz，前名江欣慈）息影多年，2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養女兒，生活低調。日前她在社交平台分享了一段三代同堂出遊的影片，網民紛紛留言大讚：「三代同堂顏值爆燈！」

江希文近年生活低調。（IG圖片）

13歲餅印女盡得真傳

江希文與胡漢清分手後，多年來獨力照顧女兒。轉眼間，女兒已經13歲，生得亭亭玉立，相中的她對鏡頭做出俏皮動作，五官與媽咪如同「餅印」。網民紛紛留言指女兒「餅印女盡得真傳」，更直言全靠媽咪基因強大。

女兒胡永悅對鏡頭做俏皮動作。（IG圖片）

女兒胡永悅與媽咪如同「餅印」。（IG圖片）

凍齡母親氣質驚人

除了女兒搶鏡，江希文的母親亦罕有露面。身穿白色喱士外套，打扮時尚高貴，氣質高雅。三代同框的畫面獲網民激讚「凍齡母親氣質驚人」，更有不少留言直呼：「家族基因強大」、「一家都是美人」。

江希文的母親身穿白色喱士外套，打扮時尚高貴氣質非凡。（IG圖片）

走出情傷覓得第二春

情路轉折的江希文，曾與資深大律師胡漢清相戀，惜最後分手收場。經歷過感情起跌，近年終於「覓得第二春」，與從事保險業的男友Herbert（陳維明）公開認愛，兩人感情穩定。據知，男友Herbert大有來頭，曾是時裝品牌「2%」的創辦人，全盛時期擁有多達300間分店，亦曾涉足飲食界，現時則從事財富管理工作。

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG圖片）

為男友慶生。（影片截圖）

融入家中。（IG@liz_ketolife）

與黎明拍《夏日傾情》MV走紅

江希文早年曾以歌手身分出道，憑在黎明《夏日傾情》的MV擔任女主角而走紅，其後歌影視三棲發展。當年息影後專注照顧家庭，近年積極在社交平台分享瑜珈、斷食及生酮飲食的心得。另外，江希文家庭背景亦來頭不少，胞姊是江欣燕，堂姐是電台資深製作人江嘉年，而堂姐夫正是影帝梁家輝。

江希文憑著擔任黎明《夏日傾情》MV女主角而走紅。（MV截圖）