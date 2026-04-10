前港姐黃嘉雯高衩裙騎馬騷逆天長腿　名下愛駒爆冷贏走254萬獎金

港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前在沙灘拍攝騎馬寫真，以黑色高衩鏤空晚裝大騷逆天長腿與玲瓏曲線。戲外她更是眼光獨到的「金馬主」，名下愛駒「飛馬座」早前爆冷奪冠，為她帶來高達254萬港元的豐厚獎金，堪稱美貌與財力兼備。



黃嘉雯與愛馬拍寫真自稱白馬王子。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯化身「白馬王子」展現逆天長腿

港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）向來懂得抓緊粉絲眼球。日前，她再度於社交平台大派福利，分享了一輯在沙灘取景的騎馬寫真。今次她換上一襲黑色高衩晚裝，背部與腰部的鏤空設計讓她的Fit爆身形表露無遺，側身剪裁更完美勾勒出玲瓏曲線，一對標誌性的白滑大長腿在沙灘陽光照射下更是搶焦。

黃嘉雯在馬背上表現得淡定自如。（IG@carmaneysantiago）

自嘲為「白馬王子」的黃嘉雯，在馬背上表現得淡定自如，不時擺出多個極具誘惑力的專業甫士。這系列充滿大師級質感的高級感相片，隨即引發網民洗版式留言，激讚她人靚風景靚，狀態簡直重回選美巔峰。

愛駒「飛馬座」爆冷一口氣袋走254萬

除了鏡頭前的迷人姿態，現實中的黃嘉雯更是名副其實的「招財女神」。她自認與馬匹極有緣分，原來早已榮升為馬主。她名下的團體馬「飛馬座」在今年初更上演了一場精彩的逆襲戰，當時該駒以14倍的冷門姿態突圍而出，成功爆冷奪得頭馬！

自認與馬匹極有緣分，早已榮升為馬主。（IG@carmaneysantiago）

這場勝仗不僅為馬房帶來榮譽，獎金進帳更是驚人。除了約104萬港元的頭馬獎金外，還額外贏取了150萬元的自購馬特別獎金，讓黃嘉雯與團隊一口氣袋走合共254萬港元的巨額彩金。看來這位前港姐不僅外貌出眾，連揀馬眼光與運氣都同樣「爆錶」，真正體現了何謂美貌與財富並重。