陳凱琳低價戰浪姐唱腔惹爭議　魔性尾音似生仔網民建議搵老公補課

陳凱琳以唯一香港代表身份出戰內地綜藝《乘風 2026》，在小組賽演繹楊丞琳名曲《雨愛》時，因表情過於「肉緊」被網民毒舌形容為「似生仔多過唱歌」，更有指其唱腔帶有汪明荃的味道。雖然唱功捲入「老土」爭議，但陳凱琳憑藉極高顏值被封為「迪麗熱巴接班人」，加上傳聞以28萬人民幣「特價」加盟，性價比之高令她在內地人氣急升。



陳凱琳唯一香港代表身份出戰內地綜藝。（IG@ghlchan）

陳凱琳與李心潔合唱《雨愛》捲唱功爭議

內地王牌綜藝《乘風2026》（浪姐7）開播至今話題不斷，作為本季唯一代表香港出戰的「星媽」陳凱琳（Grace），其表現自然成為全港焦點。繼早前在初舞台演繹Meghan Trainor的輕快作品《Me Too》贏得口碑但評分落敗後，在新一輪小組賽中，她夥拍李心潔、謝楠及徐潔兒挑戰楊丞琳的經典悲傷情歌《雨愛》。雖然該組最終獲得878分的高分佳績，但陳凱琳在台上的演繹方式，卻意外在網絡掀起一場關於「洗腦式唱腔」的熱烈辯論。

陳凱琳在台上的演繹方式掀起一場關於「洗腦式唱腔」的熱烈辯論。（IG@ghlchan）

網民戲稱陳凱琳唱歌似汪明荃唱《那些年》

當日陳凱琳以一身白色仙氣長裙造型驚艷登場，視覺效果拉滿，然而一開口卻讓不少網民「驚呆」。在演唱《雨愛》期間，她全情投入至「物我兩忘」的境界，不但單手拎咪表現激昂，更不時閉眼皺眉，表情極度「肉緊」，試圖將歌曲中的憂傷情緒全數釋放。

一開口卻讓不少網民「驚呆」。（IG@ghlchan）

這種極富個人特色的「沉浸式」表演，在社交平台上引起廣泛討論。不少網民認為其唱法過於誇張且帶有濃厚的時代感，戲稱這是「老一輩的唱腔」，更有刻薄留言指其演繹充滿「汪明荃唱《那些年》的味道」，認為整體風格與現代流行曲格格不入。更有網民笑言，看她唱歌時用力過度的樣子，「似生 BB 個陣嘅表情多過唱歌」，令人啼笑皆非。

網民被陳凱琳聲音洗腦。（Threads）

網民叫陳凱琳收聲。（Threads）

網民建議陳凱琳搵老公鄭嘉穎補課

除了表情管理，陳凱琳的歌唱技巧亦是焦點所在。有網民點評其唱腔極具「魔性」，尤其在處理尾音和咬字時有一種特殊的節奏感：「聽完真係粉身碎骨，個腦不斷 Loop 緊佢段聲」、「尾音唔知點解可以咁 chur，啲字好啜核」。有專業網民則毒舌分析，指她雖然看似有練習過，但「全憑感情，毫無技巧」，特別是呼吸聲處理得不夠細膩。面對這些評語，網民紛紛隔空喊話，建議她應該叫演員兼歌手出身的老公（鄭嘉穎）好好教導她歌唱技巧，以免在接下來的舞台再出洋相。

陳凱琳和鄭嘉穎（IG@ghlchan）

陳凱琳網傳收28萬人民幣低價參賽

雖然唱功備受質疑，但陳凱琳在內地的商業價值與人氣卻因節目水漲船高。有消息指出，她今次參加《乘風2026》的酬勞僅約28萬人民幣，以其知名度而言堪稱「特價」加盟。然而，這項投資明顯獲得了巨大的回報，內地網民對她的甜美樣貌讚不絕口，甚至賦予她「迪麗熱巴接班人」的美譽。即使唱腔被指老土，但憑藉強烈的表演慾與驚豔的顏值，陳凱琳依然在競爭激烈的姐姐群中，成功開拓出一條極具個人特色的流量之路。