吳鎮宇怒批專業演員吃不了苦沒劇拍　曾志偉呼籲要不忘初心肯吃苦

在內地綜藝《無限超越班》中，資深演員何賽飛提出了一個令業界深思的疑問：在當下影視寒冬的環境中，為何許多科班出身的專業演員面臨無戲可拍的窘境，而正值風口的微短劇卻往往不願意邀請他們參與？對此，吳鎮宇給出了一針見血的殘酷答案：「因為他們吃不了苦。」



資深演員何賽飛詢問為什麼現在很多專業演員閒著沒事幹？（《無限超越班》）

短劇也沒有人請專業演員。（《無限超越班》）

為何科班演員無緣微短劇市場

在當下影視行業面臨「寒冬」的大環境下，市場格局正在發生劇烈的變化。一方面是傳統影視項目的銳減，導致大量演員面臨無戲可拍的窘境；另一方面，微短劇市場卻呈現出爆發式的增長。吳鎮宇表示，短劇的拍攝強度遠遠超過傳統影視劇組，習慣了精細化打磨角色的科班演員，往往難以適應微短劇的極端快節奏模式，更有部分人因為「放不下身段」而主動拒絕了這些機會。

吳鎮宇一針見血地指出：「因為他們吃不了苦。」（《無限超越班》）

這番犀利的見解亦獲得了曾志偉的高度認同，他強調演員最根本的底氣就是要能吃苦，並在現場大力稱讚短劇演員的敬業與堅持，呼籲演員們必須保持「不忘初心」的專業態度，才能在瞬息萬變的行業中走得長遠。

曾志偉強調演員能吃苦是很重要的本質，並在大力稱讚短劇演員的敬業與堅持。（《無限超越班》）

曾志偉亦呼籲演員們必須保持「不忘初心」的專業態度，才能走得長遠。（《無限超越班》）

傳統打磨與極限快節奏的激烈碰撞

微短劇的拍攝環境究竟有多苦，從微短劇演員柯淳在節目中分享的實際工作強度便可見一斑。為了趕上極限的拍攝進度，劇組往往要求演員連續熬夜連軸轉。演員必須在短短6至7天內，拍完單集時長3分鐘、總共100集的龐大戲份，這意味著劇組平均每天要產出高達50分鐘的有效內容。在這種極端壓縮下，演員的日均工作時長高達18至20小時，睡眠時間被嚴重剝削，僅剩3到4個小時幾乎成為常態。

微短劇演員柯淳曾參演不少短劇，全網播放量超二十億。（《無限超越班》）

在某些極端案例中，演員甚至連續一週每天僅睡2小時，必須依靠藥物來勉強維持體力與精力。除了熬夜與一天內頻繁轉場，演員還必須在高壓下應對隨時修改的劇本與突發狀況，現場更缺乏精緻的妝髮造型與舒適的休息環境。這不僅是對專業素養的考驗，更是對人體體力與專注力的極限挑戰。

日前陳山聰就宣佈進軍短劇市場，與丁子朗合作拍攝了短劇《青霧》。(香港01攝)

放不下身段 生存與體面的殘酷拉扯

在極端的工作強度與心態差異下，行業內出現了嚴重的供需錯配。部分科班演員認為接拍微短劇會「掉身價」且「不體面」，甚至因為放不下身段而主動拒絕工作機會，寧願漫長地等待傳統劇組的垂青。相對地，短劇製作方為了保證拍攝進度與極高的產出效率，也更傾向於選擇那些雖然沒有深厚科班背景，但配合度極高且能完全適應高壓極限環境的非科班演員。

李連杰今年鮮有作品產出，日前更是宣佈進軍短劇。（李連杰微博圖片）

然而，現實的生存壓力終究會逼迫人做出改變。正如演員郝蕾在節目中所揭露的現狀：「北京身邊好多專業演員已搬去橫店拍短劇了。」這種妥協實屬別無選擇的生存策略，也從側面驗證了在影視行業轉型的寒冬之下，無論曾經的身段多高，最終都必須向現實的生存法則低頭。