王敏德細佬突然內地爆紅　曾演「法國賭神」爆紅後來退圈衰老極快

最近內地社交平台瘋傳《賭俠II上海灘賭聖》「法國賭神Pierre Cashon」的其中一句對白「我要驗牌」，令該演員突然人氣急升。相信香港影迷對這位演員並不陌生，因為他是王敏德的胞弟Declan Wong，不過內地網民卻對他並不太認識。

觀眾肯定記得Declan Wong飾演的「法國賭神Pierre Cashon」。（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

角色突然爆紅！（《賭俠II 之上海灘賭聖》電影截圖）

王敏德自爆幾年冇見細佬

王敏德日前被問到細佬爆紅的情況，他表示自己知道，並已經聯絡Declan，告訴對方現時在內地非常紅，希望他回來跟大家見見面。王敏德亦自爆，原來大家已經有幾年無見，現在希望Declan下個月可以回來。

王敏德知道細佬爆紅。（片段截圖）

原來已經幾年無見。（片段截圖）

有機會下個月回來。（片段截圖）

王敏德一門三傑

Declan Wong與大哥王盛德、二哥王敏德一門三傑，均在年青時已投入電影圈成為演員。但Declan Wong星途，相比主力在荷里活發展的大哥、至今活躍香港電影的二哥卻相距甚遠，只演出過三部香港電影，包括與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作的《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及《與鴨共舞》，後者更未有在演員名單裡出現。

Declan Wong曾於《縱橫四海》與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作。（《縱橫四海》電影劇照）

Declan Wong退圈衰老極快

Declan Wong雖然在三兄弟中最年輕，但外貌卻比兩位胞兄更顯年老，近年留起一頭灰黑色長髮，身型亦略比王敏德寛厚。早年Declan Wong更弄傷髖關節，出入需要靠拐杖協助，但亦無阻他外遊，他上載一段影片，開車公路旅行及乘坐郵輪，離開電影圈後在外國定居並創辦旅遊公司的Declan，生活相當寫意！

Declan Wong開車公路旅行並乘坐遊輪。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong留有一頭灰黑色長髮。（Declan Wong IG影片截圖）

據知Declan Wong因弄傷髖關節，要靠拐杖出門。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong雖然要撐拐杖，但仍無阻他出門旅行的心情！（Declan Wong IG影片截圖）

在旅行影片中，Declan Wong更在自拍片段中，大曬精湛花式洗牌技術，將一副啤牌交疊後張開成扇狀，再靈活地收起、以單手完成洗牌重新疊成一副。Declan Wong的花式洗牌，讓人聯想起《賭俠II上海灘賭聖》與周星馳花式驗牌的畫面，看來電影拍攝超過三十年後，法國賭神皮亞卡箱的賭術絲毫未有退步！

Declan Wong將啤牌交疊後，展示花式手法張開成扇狀，再單手完成洗牌。（Declan Wong IG影片截圖）

Declan Wong將啤牌交疊後，展示花式手法張開成扇狀，再單手完成洗牌。（Declan Wong IG影片截圖）