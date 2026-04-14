曾志偉73歲生日搞60圍慈善素宴眾星齊賀　幼子曾國猷激罕露面祝賀

曾任無綫電視總經理，現已轉任TVB顧問的曾志偉，每年生日都會舉辦盛大齋宴，與好友相聚並進行慈善拍賣。今年迎來73歲生日的他筵開六十多席廣邀圈中好友，不僅為慶祝生辰，更成功籌得超過三百萬港元的善款。從在網上公開的照片可見，當晚曾志偉的一眾圈中好友都有現身齋宴為他賀壽，子女曾寶儀、曾國祥、甚至是幼子曾國猷都有現身，場面十分熱鬧。



資深傳媒人汪曼玲與壽星曾志偉合照。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

曾家總動員齊撐場 幼子曾國猷激罕現身

當晚，身為主角的曾志偉以一身黑色中袖西裝，巧妙搭配牛仔外套與綠色圍巾，精神飽滿地穿梭於各席之間與賓客合照，盡顯其在圈中的驚人人脈與好人緣。為了支持父親的慈善善舉，曾志偉的子女們亦傾巢而出。

曾志偉的女兒曾寶儀及兒子曾國祥。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

長女曾寶儀專門從台灣飛回香港，親自擔任晚宴司儀；次子曾國祥親自上台為父親送上祝賀；就連平時甚少露面的曾國猷有現身為父親慶生。曾國猷於2012年9月21日與張可蕙結婚，但於2021年2月離婚，2017年曾國猷和梁芷珮共同擔任香港電視廣播有限公司電視欄目《超級台灣任務》主持人，可惜收視不佳，隨後極少出現在大眾視野中。

平時甚少露面的曾國猷有現身為父親慶生。（Facebook@劉洋）

曾國猷曾與梁芷珮主持TVB旅遊節目《超級台灣任務》，惜外界反應平平。（網上圖片）

巨星名人雲集賀壽 邱淑貞為慈善落力拍賣

到賀的明星陣容同樣鼎盛，包括張智霖與袁詠儀夫婦、溫碧霞、錢嘉樂、張耀揚、江美儀及葉子楣等。此外，佘詩曼、古天樂以及湯盈盈的母親等一眾星媽亦是座上客，現場氣氛熱鬧非凡。

汪曼玲與溫碧霞及張耀揚。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

現場好熱鬧。 (汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

全晚最引人注目的嘉賓，莫過於久未公開露面的一代女神邱淑貞。篤信密宗多年的她為了支持好友及慈善事業，罕有地出席這場大型宴會。她更與曾志偉一同上台，為大和尚的墨寶及佛教珍品進行慈善拍賣，最終成功以四十五萬港元高價售出，為慈善出一分力。

梅小惠與邱淑貞。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

當晚還有慈善拍賣活動。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

現年57的邱淑貞當晚打扮素雅，以白色條紋襯衣搭配黑色長款風衣，散發出低調而高貴的氣質。雖然她臉上已有些許歲月痕跡，但其出眾的顏值與氣場依然在線。