阿Sa蔡卓妍遭名醫診斷中風曾想退出歌壇 首揭十年失聲陰霾

蔡卓妍（阿Sa）與阿嬌（鍾欣潼）組成的經典女團「Twins」紅遍亞洲，其甜美活力的形象一直深植人心。然而，她近日作客好友胡彥斌主持的訪談節目《胡來酒館》時，首度揭開了一段深藏長達十年的驚悚往事。阿Sa坦言，自己曾面臨極度嚴重的發聲困難，甚至一度瀕臨失聲的絕境，這段充滿恐懼與自我懷疑的黑暗期，讓她不僅在酒店裏崩潰痛哭，更差點為此放棄了熱愛的歌唱事業。



阿Sa 蔡卓妍（IG@choisaaaa）

歌手胡彥斌（IG@hu_yan_bin）

聲帶異常一長一短 遭名醫質疑曾輕微中風

胡彥斌在節目中透露阿Sa曾求助他尋找聲樂老師改善唱歌發聲問題，原來當時阿Sa深受聲帶受損困擾。為了改善發聲問題，阿Sa曾四處尋訪無數名醫，才震驚地得知自己的聲帶結構竟與常人不同，發出「yiiii」的音時，聲帶呈現明顯的「一長一短」。

蔡卓妍（阿Sa）近日作客好友胡彥斌主持的訪談節目。（影片截圖）

蔡卓妍稱自己的聲帶結構異於常人。（影片截圖）

更讓她心驚膽戰的是，當時有位名醫在為她診斷後，冷不防地拋出一句：「妳是不是曾經中風？」阿Sa完全不敢置信，第一反應便是極力反駁：「中風那麼大的事，我肯定會知道啊。」然而醫生向她解釋，部分輕微中風確實可能沒有典型的外在症狀，這番醫學推測，讓正值事業高峰的阿Sa宛如晴天霹靂，從此成為她職業生涯中最揮之不去的深沉陰影。

阿Sa蔡卓妍在睇醫生時被問到「你是不是曾經中風過。」（影片截圖）

依賴開聲針苦撐演出 滿懷愧疚崩潰萌生退意

這份恐懼讓阿Sa陷入了長達十年的自我懷疑，在那段最煎熬的時期，她每次登台前都必須依賴注射所謂的「開聲針」強行開嗓，才能勉強維持演出水準。由於聲帶完全不聽使喚，身為團體一員的她，不得不將許多吃重的演唱部分轉交給好搭檔阿嬌代勞。阿Sa在節目中語帶哽咽地回憶「我唱不了的東西她要幫我」，內心充滿了極大的愧疚感。

蔡卓妍看著對方必須幫忙扛下自己唱不了的重擔，她內心充滿了極大的愧疚感。（影片截圖）

那幾年裏，好幾次演出結束後回到酒店，阿Sa都忍不住躲在房間裏崩潰痛哭，認為自己辜負了買票進場的觀眾「我沒有給到一個很好的演出。」心灰意冷之下，她甚至數度萌生了乾脆退出歌壇，就演戲算了的念頭。

蔡卓妍覺得自己辜負了買票進場的觀眾「我沒有給到一個很好的演出」，經常回到酒店就開始痛哭。（影片截圖）

克服心魔重拾自信 健身男友陪伴重塑健康

所幸經過時間的沉澱，阿Sa並沒有被這份絕望徹底擊倒。隨著近年來持續不懈地進行聲樂訓練與心態上的積極調適，她的聲帶狀況已經有了明顯的好轉。四年前參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》的寶貴經歷，更是給了她極大的勇氣重新享受舞台。

蔡卓妍感激《乘風破浪的姐姐》節目讓自己重獲在舞台上唱歌的勇氣。（影片截圖）

蔡卓妍四年前參與了內地爆火綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》。（蔡卓妍微博）

雖然她坦言目前的嗓音尚未完全恢復至巔峰狀態，內心也還殘存些許心理陰影，但當胡彥斌開玩笑說「想看你在台上唱破音」時，阿Sa已經能一笑置之，豁達地表示：「唱破音我OK，但起碼還有聲音。」

當被胡彥斌開玩笑時，蔡卓妍已經能一笑置之，表示至少自己還有聲音能唱。（影片截圖）

幸運的是，阿Sa目前的身體狀況相當穩定，近來更受到健身教練男友的影響而養成了運動習慣，今年三月現身馬拉松賽事時神采奕奕的模樣，便是她戰勝陰霾、迎向健康人生的最好證明。

蔡卓妍近年來亦養成了運動的好習慣，不時在社媒分享自己打球、行山的經歷。（IG@choisaaaa）