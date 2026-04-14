鄭國江爆寫詞險「翻車」　一字之差險釀宗教大錯：一個字起死回生

著名殿堂級填詞人鄭國江老師，今日（4/4）出席《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。現年85歲的鄭老師精神矍鑠，接受《香港01》訪問時不僅分享了近年的退休生活，更自爆一段關於音樂劇填詞險些「翻車」的幕後趣事。

退休生活以畫會友 藝術展覽成為重心

鄭國江老師直言，自己最大的興趣已轉向書法與畫畫。他表示，目前最能代表自己的作品便是他的書畫創作。儘管過去已舉辦過四次大型展覽，其中在時代廣場舉辦的「藝緣萬步」更是轟動一時，但今年在好友的力邀下，他決定再次挑戰，於8月舉行個人書畫展。

鄭國江爆寫詞險「翻車」一字之差險釀宗教大錯。（葉志明攝）

鄭老師笑言：「本來對再辦展覽感到有啲唔好意思，因為好多作品已展出多次，但為了唔好辜負自己嘅少少能力，希望從今日起展開『第二個征程』，專心寫一啲新嘅書法，新嘅畫，係為咗8月嘅展出。」

為音樂劇《利瑪竇》填詞 險寫錯字

雖然外界普遍認為鄭老師已經「封筆」不再填詞，但現場友人爆料，他近年其實秘密完成了一項難度極高的挑戰，為大型音樂劇《利瑪竇》撰寫全劇歌詞。

鄭老師分享道，宗教音樂劇的填詞工作極其嚴謹，絕非普通的流行歌詞可比，「一個字都唔可以錯」。他憶述劇中有一首祈禱歌，他最初寫下「求求上主為我等祈」，但在錄音完成、所有人準備離開時，一位神父聽後及時糾正：「神父話，所有人都可以『為我等祈』（為我們祈禱），但天主係唔會為我哋祈禱嘅，祂只會聽我哋嘅祈禱。」

這句「一字之差」讓鄭老師驚出一身冷汗，感嘆若非神父及時發現，真的會「永不翻生」。幸好他靈機一觸，當場在街道上將歌詞改為「求求天主，監我等祈，成套戲就係呢個字起死回生。」才化解了這場宗教教義上的危機。

鄭國江爆寫詞險「翻車」一字之差險釀宗教大錯。（葉志明攝）

鄭國江爆寫詞險「翻車」一字之差險釀宗教大錯。（葉志明攝）