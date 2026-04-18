鄧兆尊自揭三房和睦相處秘訣　大爆三位女伴唔物質生日唔使送禮

有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊，日前被捕獲在茶餐廳獨自食「碟頭飯」。擁有三位伴侶的他，罕有放下「大少爺」身份，獨自享受MeTime，更與《娛樂山》大談男人的浪漫與家庭相處之道。



鄧兆尊在茶餐廳獨自食「碟頭飯」。（YouTube截圖）

撇低三位老婆享受「獨食」快樂

擁有三位伴侶的鄧兆尊，笑言最享受獨處時光。他更直言：「真正嘅MeTime，其實係有嘢做、出去做嘢嗰陣！」他更自爆會撇低三位老婆享受「男人的浪漫」，憶述兒時隨父親新馬師曾吃雲吞麵，長大後則愛獨自偷閒：「細個係陪爸爸食雲吞麵；大個咗，就係自己偷閒食鍾意嘅嘢——獨食先係真正快樂！」被問到伴侶會否投訴，他霸氣回應：「老夫老妻，唔使成日見㗎！」

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）

御妻術源自新馬師曾？

談及如何平衡多重伴侶關係，鄧兆尊直言關鍵在於「不強求」和「平衡關係」，絕不以自我為中心。他認為「家和萬事興」是人生座右銘，處理分歧時會嘗試讓大家達到共識。他更透露三位伴侶生日時，自己都不會特別送禮，直指自己身邊的女人：「唔物質嘅。」至於坊間好奇的「御妻術」，鄧兆尊謙稱只學到爸爸的三分之一，認為當年爸爸擔任「聆聽者」，由媽媽洪金梅做「惡媽」，才教出好孩子。他坦言人性的經營是一門高深學問，需要不斷累積經驗。

鄧兆尊表示自己的女人都不物質。（YouTube截圖）

鄧兆尊稱「御妻術」只學到爸爸的三分之一。（YouTube截圖）

鄧兆尊自嘲身段回應「15億大少」傳聞

外界一直封他為「15億大少」，鄧兆尊對此表現淡然，坦言自己從來沒有架子，更幽默地自嘲身高體重：「我得五呎幾、百幾磅，點會有身段？」他直言「大少」只是大家給他的花名。

鄧兆尊直言「大少」只是大家給他的花名。（YouTube截圖）

離開大台自己話事

對於演藝工作，鄧兆尊感嘆過去在大台工作時，往往需配合公司決定。如今轉戰網絡主持，他享受擁有絕對的自主權。回顧以前拍戲經常要連續工作18至24小時，他認為那些磨練讓他學會與不同人合作，現在更享受「鍾意做咩就做咩」的自由狀態。

鄧兆尊表示自己離開大台後擁有絕對的自主權。（YouTube截圖）

鄧兆尊透露三位紅顏知己都覺得新何太是衰人，包括早前陪他上電台受訪的「三奶」Nana都這樣想。

鄧兆尊被網民封為「現代韋小寶」。

鄧兆尊與其中兩位女友 Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）。（微博圖片）

鄧兆尊與他的三位女友。(youtube截圖)

吳家樂同鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》，引起不少網民關注 。（影片截圖）