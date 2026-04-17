傾家‧入宅丨西貢夫婦打造民族風格家居　廖慧儀驚嘆廁所擁桑拿房

4位「港女野人」陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）再度化身「收納達人」，主持全新訪談節目《傾家‧入宅》。在17日晚播出的節目中，請來裝修顧問Kingsly講解民族風裝修的特色。



今晚4位港女野人請來裝修顧問Kingsly任嘉賓。 （公關提供）

西貢夫婦打造特色家居

4月17日晚節目介紹一間位於西貢的特色家居，屋主Gucci及Barbie夫婦本身經營民族服飾。他們的複式單位裝修亦展現強烈民族風格，色彩艷麗採用大量織布用品，男主人Gucci說︰「因為工作關係會世界各地周圍去，見到鍾意嘅家品都會買晒返嚟，買到成屋都係。」

Gucci、Barbie夫婦跟兩名囡囡在大廳有各自活動空間。（公關提供）

飯廳變收藏區

就連飯廳都成為二人的收藏區，陳列住大大小小的擺設品、印度手繪畫。Gucci更特別介紹士多房門，原來大有來頭，是從印度一間古老大宅卸下，已有成過百年歷史，難得是大門的雕花及黃銅裝飾都保養得非常好。而數到Barbie最喜愛的傢俱，非客廳的印度牛骨茶几莫屬，重達20公斤當日從印度運回香港，過程可以用艱辛來形容。

飯廳成為二人的收藏區。（公關提供）

各主持讚嘆桑拿房

接住來到二樓的洗手間，內裏竟然有一間桑拿房，引得各主持起哄發出一陣讚嘆，廖慧儀（Jessica）忍不住問︰「點解會有桑拿房嘅。」Gucci表示因為太太喜歡做Spa及keep fit而特意設計，他笑說︰「加埋好舒適嘅浴缸，可以滿足到佢。」洗手間內兩個洗手盤亦是另一賣點，分別紅藍兩色是來自墨西哥的手繪陶瓷，Barbie笑話︰「一人一個，朝早上廁所無拗撬。鏡係印度宮廷式設計，成個廁所設計概念都係先生諗。」

Gucci為太太精心設計的洗手間備有桑拿房。（公關提供）

裝修顧問拆解民族風裝修

此外，節目請來裝修顧問Kingsly講解民族風裝修的特色。她解釋民族風格的設計愛用傳統圖騰類的擺飾較多，始終民族歷史源遠流長，有數以百年計歷史，顏色偏向鮮艷及採用較多織布、木材作材料崇尚自然。