傾家‧入宅｜玄學家周漢明屋藏60個風水陣　胡美貽家中放鏡犯大忌

4位「港女野人」陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）再度化身「收納達人」，主持全新訪談節目《傾家‧入宅》，4月23日9點35分及4月24日9點半於TVB Plus（82台）播映最後兩集。



主持全新訪談節目《傾家‧入宅》即將播映最後兩集。（官方提供圖片）

傾家‧入宅｜玄學家周漢明父女檔上陣

今晚請來玄學家周漢明及囡囡風水設計師亦彤（Thierry）父女檔上陣擔任嘉賓。周師傅專長風水、算命，囡囡Thierry在外國修讀藝術，結合傳承自父親的風水學，兩者合而為一將玄學時尚化。今集會參觀周師傅的家居，他自豪地說︰「粗略估計風水擺件，起碼有50、60件擺設同風水有關。」自踏入大門一刻，便步入周師傅的風水陣。單是大門口位便放有很多銅器，包括銅獅子用來鎮守家宅、銅瓶用意是增加人緣、6枚銅錢既有招財亦有化病功效、掛在大門的「蝠鼠吊金錢」擺飾亦是招財納福之用。至於石狗擺設則是出於Thierry手筆，作用是守護家門及招人緣。

玄學家周漢明及囡囡風水設計師Thierry。（官方提供圖片）

周師傅表示如此重視大門風水，是根據古老格言「千斤大門四兩屋」，他解釋當中原因說︰「門口重點作用係增強同化解，如果教客人會簡單啲，因為有啲人未必鍾意擺咁多飾件，咁我做呢行就不妨擺多啲。」而每月陣法都會隨需要轉變。他提到陣中最搞笑的是放在病位的金色鐘，年中為全家「頂」了不少病源，所以經常會壞並不時要換。周師傅又展示家中珍藏的一套絕世「鐵板神算」古籍，當年對術數沉迷至「發癲」程度，當得知有人出售這套絕世古籍加口訣時便斥60萬購入，當年夠買一層不錯的住宅單位。當時是暪住老婆行事，他笑說︰「如果同佢講實畀佢鬧，所以買嗰時佢唔知，係呢幾年先知，已經過晒氣唔緊要喇。」周師傅直言古籍啟發了對玄學的認知，成就今日的地位。

周師傅每日做課誦的地方。（官方提供圖片）

風水設計師Thierry傳承父親的玄學。（官方提供圖片）

Thierry展示 結合風水與設計的擺飾。（官方提供圖片）

傾家‧入宅｜胡美貽全屋鏡犯忌

此外，節目中Nicole被幾位姐妹踼爆家中放滿一屋鏡，周師傅忠告鏡不可以亂放，更有數大禁忌，包括︰不可對住門口、床頭、房門，他解釋︰「因為鏡會有反影，容易令人有錯覺，精神容易出現問題。我見好多家居設計師自己屋企鍾意用好多鏡，佢哋嘅職業經常要轉腦筋、諗嘢，可能會對佢哋設計有幫助。但擺錯位都會出毛病。」Nicole解釋屋企喜歡放鏡，但不會放當眼位，只會掛在門後或隔鄰，相信問題不大。