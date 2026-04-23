《中聲2》譚輝智英國留學被醉漢襲擊　自嘲「好廢」拒送子女出國

撰文：小白
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憑藉TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》奪得亞軍而人氣急升的譚輝智，星途備受看好，即將於6月踏上紅館舞台。雖然身為基達創建集團主席譚握籌之子，但他坦言風光背後，曾經歷過一段充滿挫折與自我懷疑的英國留學歲月，甚至以「廢」來形容自己過去40年的人生。如今經歷過海外升學苦與樂的他，對於一對仔女的教育規劃也有著截然不同的看法。

譚輝智此前接受TVB訪問時展示了多張珍貴舊照。（TVB）

赴英升學陷自卑　自嘲人生頭40年「一事無成」

在屯門成長的譚輝智雖然家境富裕，但他於1996年跟隨親戚前往英國肯特郡升學後，卻經歷了一段迷茫的青春期。身處異鄉，他總是不自覺地將自己與同輩進行比較，特別是當聽到父母稱讚別人時，內心更容易感到自卑。

譚輝智中一時便到英國升學。（TVB）

儘管留學期間他的英文進步神速，但整體的學業成績卻未如理想。中學畢業後，他選修了廣告設計，卻因為成績欠佳，連自己都不敢奢望能入讀頂尖的時裝設計學府。回望這段過去，他毫不避諱地直言，覺得自己前40年的人生都是「廢」的，坦承對過往的表現並不滿意。

譚輝智到英國留學直至大學果業才回港。（《娛初》MV截圖）

街頭遇醉漢無故襲擊　餐廳打工日賺200港元

除了學業上的挫折，英國的生活也給他留下了不少深刻的辛酸回憶。最令他難以忘懷的，是一次在巴士站等車時，譚輝智突然被一名醉漢借故搭訕，隨後更無故被對方一拳打過來。當時譚輝智錯愕地反問對方為何打人，醉漢反而呆住不懂回答。這次經歷雖然未造成嚴重身體傷害，卻成為了他記憶中極不愉快的陰影。

譚輝智在採訪中自爆以前性格相當內向。（TVB）

為了賺取生活費，大學最後一個學期譚輝智到一家相熟的中餐館做兼職。當時他需要獨自一人「一腳踢」應付十幾桌客人，從點餐到送餐全包。由於外國客人喝啤酒的速度極快，讓他疲於奔命。辛苦工作一星期後，他僅賺得約100英鎊（當時折合約1400港元），平均日薪僅200港元，讓他深深體會到謀生賺錢的艱難。

譚輝智憶述自己在留學時做兼職，日賺才兩百港元。（IG@tamfaichi）

疫下盡傾積蓄創業翻身　滿意本地教育拒送仔女出國

大學畢業後，譚輝智選擇回港發展，並在父親的公司穩紮穩打工作了八年。2020年疫情期間，他看準市場時機，毅然決定將所有積蓄投入美容生意，與太太共同創業。他認為「疫情令很多東西便宜了，這對我就是機會」，憑著這份果斷與永不放棄的精神，他的事業總算闖出了一片天。

大學畢業後，譚輝智就選擇了回港發展。（IG@tamfaichi）

如今家庭與事業兩得意的他，視一對子女如珠如寶。雖然他自身的成長經歷與海外教育密不可分，但他卻明確斷言，完全沒有打算送子女到外國讀書。他解釋，當年家人送他出國主要是希望他能學好英文，但他認為現在香港的教育體制已經非常完善，學校不僅注重英文，還有良好的國語教學環境，因此他不覺得有必須送子女到海外留學的必要，選擇讓孩子留在身邊陪伴成長。

譚輝智稱不打算送兒女出國留學。（IG@tamfaichi）
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