羅啟豪譚輝智6月紅館震撼開唱　密集備戰演唱會唱跳表演驚喜滿滿

「健康•旦呈獻：羅啟豪 & 譚輝智雙星演唱會2026」將於6月6日晚上在紅磡香港體育館隆重舉行，演唱會兩位主角Ramon 羅啟豪和譚輝智，聯同出品人陳淑芬及馬榮成、演唱會總監蕭潮順、創作總監鄭丹瑞 (旦哥)、監製Polly Chung、音樂總監趙增熹和服裝設計陳華國，一起出席記者會和大家分享今次籌備過程中的種種難忘事。

羅啟豪與譚輝智出席記者會。（公關提供）

鄭丹瑞向現場媒體分享喜事

在記者會開始時，旦哥先向現場媒體表示三喜臨門，第一件喜事是「健康•旦」Youtube頻道自六年前成立至今追蹤者已累積超越60萬；第二件喜事便是他榮升外公；第三件喜事當然是Ramon和輝智聯手進軍紅館舉行演唱會。

鄭丹瑞向現場媒體分享喜事。（公關提供）

及後旦哥邀請Ramon和輝智現身台上，分享他們由知悉可以在紅館開演唱會，由不相信到相信，再經過一眾高人指點下的心路歷程，以及心理質素的改變。大會更特別搞搞新意思，安排Ramon和輝智向幕後團隊贈送精心挑選的禮物，答謝他們毫無保留的教導。

鄭丹瑞向現場媒體分享喜事。（公關提供）

輝智接受採訪稱在准備演唱會

輝智在接受媒體訪問時表示現時演唱會籌備得如火如荼，正在密集式開會，「上年初聽到有主辦找我們去紅館開騷還以為是講笑，也曾經以為是騙案，直到主辦申請場地時，也只是抱著如果事成再作打算之心態去處現。」當談及演唱會舞台效果，Ramon說：「已經看過演唱會之舞台圖，感覺好正，除了唱歌們也會跳舞。」至於會否在演唱會騷肌肉，輝智笑言：「真的要視乎我的身形狀態，如果我有六舊腹肌就一定除。」

輝智接受媒體採訪稱正在准備演唱會。（公關提供）

輝智談及紅館演出經驗

談及過往紅館演出經驗，輝智表示：「試過在國慶日表演唱歌，壓力真的很大，我記得臨出場前心跳已加速到150。其實今次感覺上非常夢幻，小時候有紅館看演唱會，那時候從未有任何念頭想踏上紅館舞台，但去到自己40幾歲終於有機會，真正不敢想像。」當被問及演唱會嘉賓時，輝智表示：「暫時未有考慮，應該未必有，因為時間也不足夠。」Ramon同樣表示自己表演也真的不足夠，「有很多事情想兩人一起做，因為之前很少有這樣合作的機會。」

輝智談及紅館演出經驗。（公關提供）

Ramon和輝智表示為個唱減肥

Ramon和輝智又表示現在除了要密集式開會決定歌單外，兩人亦會為個唱減肥。輝智笑言減了好多年，今次會認真地減也會戒口。啟豪說要做好崗位、練好歌及跳好舞，要對得住幫助他們的專業團隊及支持的粉絲和觀眾，啟豪指若輝智跳舞的話他自己也不能不跳。輝智坦言今次有好的班底，自己有什麼技能也會嘗試在紅館使用，甚至連畫畫也會看到時能否用得上。」