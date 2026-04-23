蘇永康爆驚喜突送《沿途有我》全新Jingle　暖心點唱許志安新歌

《沿途有我》主持歐陽德勛4月22日晚邀請樂壇實力唱將蘇永康（阿公）擔任嘉賓。兩人自華星新秀時期相識逾40年，節目中笑料與音樂火花齊飛。阿公更突然宣布，將為節目送上全新主題音樂（Jingle），並邀得著名音樂人CY Kong出山合作，預告於5至6月推出，令德勛驚喜大叫。



蘇永康接受歐陽德勛訪問。（公關提供）

蘇永康暖心點唱許志安新歌

阿公在節目中不忘鼓勵另一位華星新秀好兄弟許志安（安仔），特別點唱安仔新歌《信天翁》。他語帶深情地說：「安仔等咗好耐啦，終於加盟新公司，很好的一個機會。《信天翁》歌曲意思好好。安仔呢幾年音樂歷程及人生，終於有好好作品，而且唱得好好聽。」除了安仔，阿公亦特別點唱兩位徒弟的作品：馮熙燮《聆聽自己的聲音》及胡子貝《情完節》。

蘇永康接受歐陽德勛訪問。（公關提供）

歐陽德勛透露Jingle背後故事

德勛透露，兩年前回歸新城時曾邀請蘇永康錄製節目過場音樂及旁白，阿公二話不說即答應：「他幫我做了好多免費嘢。」阿公即笑言：「以為只是用好短時間，沒想到原來你用了兩年！」場面溫馨又搞笑。

阿公解釋送上全新Jingle的原因，是因為德勛主持的《沿途有我》值得擁有更高質的主題音樂。他更表示已構思方向，預計30日內完成新版本，並會重新唱出「歐…陽…德…勛」這句標誌性旁白，令聽眾期待不已。

歐陽德勛透露Jingle背後故事。（公關提供）

蘇永康笑談湊仔日常

阿公亦分享近年生活轉變，自兒子升讀小學後，每日清晨6時起床叫兒子，生活變得規律。他笑言偶爾因兒子「去廁所」錯過校車，要親自駕車接送。生活細節真實貼地，並強調盡量陪伴家人，保持健康作息。

蘇永康笑談湊仔日常。（公關提供）

蘇永康投入歌唱教學

阿公透露即將前往台灣高雄舉行演唱會，兩場演出在零宣傳下仍然售罄，展現資深歌手的號召力。

近年他亦積極投入歌唱教學，現時已有二十多名學生，包括胡子貝、馮熙燮及甄敏芳。他表示教學令自己聲音更穩定，並享受「教學相長」的過程，希望將音樂理念傳承給新一代，強調不要過度。