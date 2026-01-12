聲秀畢業演唱會｜蘇永康憂胡子貝打頭陣過火　教千人場當萬人唱

「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」將於本周日(18日) 晚上在麥花臣場館舉行，《聲秀》十六強學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬會透過他們的歌聲向一眾導師致敬，感謝他們無私的教導，一起齊心完成這個具有特別意義的畢業演唱會。

日前胡子貝、陸卓謙Jeffery和甄敏芳Jenny相約去了band 房，子貝負責鍵琴，Jeffery彈結他，他們二人加上Jenny夾band夾得不亦樂乎，Jenny的導師蘇永康（阿公）、子貝與Jeffery的導師吳浩康（Deep）也到了band房探班，耐心教導三位學員如何如何做好「畢業的意義」。

Deep先說：「今次演唱會對你哋嘅要求會嚴謹過之前做節目，因為你哋而家已經係專業歌手，以前比賽嗰陣如果有乜閃失都係決定你留唔留到喺度，你哋就算冇諗過贏都好想留低，過往叫你哋享受舞台其實係好苛刻嘅要求，但係今次演唱會真係對你哋有呢個寄望。」

阿公接著說：「每個學員都要盡量做好自己，譬如你要練好你要唱嘅歌，呢個show始終唔係一個個人演唱會，有合作嘅部份，合作嘅部份其實係講求協調，你哋由去年五月開始聚埋一齊，大家可以過咗咁有意義，咁有趣嘅大半年係好難得。今次係一個畢業演唱會，點樣去做好畢業嘅意義？我首先覺得除咗要突出自己之外，都要凸顯返過往呢八個月嘅友誼，大家互相扶持行過嘅日子，我覺得呢啲日子只會喺你人生出現一次，所以大家要珍惜。」「以前你哋比賽嘅心態真係好似好想去serve評判，因為評判會決定你哋嘅生死，但今次我覺得作為一個專業歌手，做現場另外一個好需要去訓練嘅伎倆就係你哋點樣同觀眾交流，因為以往你哋比賽嗰陣可以係瞌埋眼純粹搞掂自己嗰part，感動到你自己同評判就得，但係做演唱會係唔得嘅，要同觀眾有交流，呢一樣嘢其實係經驗慢慢累積返嚟。其實我對你哋咁多位學員都有一個期許，希望你哋每一個喺台上面嘅表現都係比你哋比賽嘅時候更加好，呢個係對你哋自己嘅交代，同埋對買飛入嚟睇你哋嘅觀眾嘅交代。你哋已經做咗歌手，你哋唔係淨係同一齊比賽嗰班學員鬥，係同成個樂壇嗰千幾二千人鬥，成件事已經變得仲難，所以我會要求嘅係你哋嘅演出會唔會比上一次好呢？呢個亦都係你哋嚟緊嘅日子好需要做到嘅嘢。」

三位學員亦把握機會詢問導師的專業意見，Jenny : 「阿公，喺節目上面我哋係以作為學員嘅身份去演唱，依家我哋已經成為一個職業歌手，係一個咁大嘅舞台上面應該要有一個點樣嘅改變？」阿公回應她說：「以前我會同你哋講，你要想像第八行以後嘅觀眾都會聽到你唱歌，而家係要八十行以後嘅都要聽到。將來如果你哋有機會去紅館，再大啲或者去到啟德，喺你練習嘅過程中，如果只係用同一個力量對晒咁多個場館係唔啱嘅，呢個經驗係要你哋自己慢慢去累積。」Deep 補充說：「假設我企喺一個一千人嘅場館嘅台上面，我都係用一個二萬人場地嘅方法去project，而家嘅首要點都當咗佢兩萬人場做選擇。」Jeffery問：「如果我喺綵排嘅時候我個Ear Mon聽得唔好，我應該點樣做？」Deep 說：「千祈唔好有任何不滿嘅樣出現。」

子貝 ：「我哋比賽嘅時候係唱比評判聽，但今次係演唱會係唱俾觀眾聽，我想問吓老師我哋唱返比賽嘅歌，同喺演唱會唱同一首歌有咩分別？」阿公：「其實都係好在乎你哋喺比賽嗰陣能唔能夠感動人，你感動到嘅話你就已經成功咗，其實你哋平時練幾多，就拎返幾多出嚟。」「現場氣氛會令到你嘅腎上腺高咗，尤其是第一個出場嘅歌手，邊個係第一個出場？好似係子貝你，咁你要小心啲啦，通常導演會同你講你係第一個出場唱，幫我炒熱個氣氛，本來你打算用70%嘅力，最後你就出咗85%，咁就有機會Over咗，呢樣都係經驗，慢慢你就會體會到。」Deep補充說：「阿公講得啱，無論邊個聽你唱，你嘅目的都係要感動佢，我哋希望盡量滿足到觀眾，但係你都要明白一件事，冇一個人可以去滿足到呢個世界所有人，我都聽過有人講Michael Jackson唔識得跳舞。我哋只可以返去最原本嘅就係呢個編曲我應該點樣唱？呢份詞又應該點樣唱？又或者係我想透過呢個表演想人哋點睇我？」