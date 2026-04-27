陳卓賢新歌MV風格惹熱議　網民指MV激似John Mayer和《男親女愛》

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日推出曲詞監一手包辦的新歌《那抹柔光，名為你》，MV一改以往深情文青風格，大玩綠幕特效，以AI打造充滿8、90年代兒歌風格的MV。畫面中陳卓賢在各種虛擬背景前穿梭，不時擺出跳躍、彈結他及游泳等動作，視覺效果極具玩味，迅速在社交平台引發熱烈討論。

陳卓賢近日推出今年第4首新歌《那抹柔光，名為你》。（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

MV與外國歌手John Mayer風格撞橋？

不過，有網民在社交平台上發文指出，陳卓賢新歌MV的表現手法與美國唱作人John Mayer於2018年推出的《New Light》MV高度相似。兩者同樣以低成本綠幕製作為賣點、刻意營造的「廉價感」背景以及略顯尷尬的肢體動作來展現幽默美學。

（John Mayer《New Light》MV）

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

（John Mayer《New Light》MV截圖）

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

（John Mayer《New Light》MV截圖）

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

（John Mayer《New Light》MV截圖）

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

網民集體回憶「男親女愛」

除了國外歌手，MV中部分畫面更觸動了港人的集體回憶。不少人聯想到經典神劇《男親女愛》的主題曲片段，紛紛留言稱：「我第一下都諗起男親女愛」、「向mo姐、余樂天致敬！」，更有網民直接配上歌詞「藍藍天空高掛我的夢……」，直言畫面感十足。

《男親女愛》主題曲 MV（YouTube@TVB USA Official）

《男親女愛》主題曲 MV（YouTube@TVB USA Official）

低成本製作玩味十足

對於今次視覺呈現，網民評價兩極。有人分析：「呢種情節應該係用咗綠幕拍攝，加工 key背景，晴天林級數低成本製作」。不過，亦有網民認為這種風格在樂壇並非首見，留言指：「其實low bud綠幕MV唔係乜嘢新鮮事」。