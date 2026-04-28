許志安復出面頰凹陷現火車軌皺紋　鄭秀文談互補性格撐安仔回歸

現年58歲的歌手許志安，近年在演藝事業上展現出強烈的回歸雄心，除了正式加盟新東家並推出誠意之作廣東單曲《信天翁》外，更積極開拓電台領域。然而，就在大眾期待他重新出發之際，一張為5月1日首播的電台節目《許志安的自主人生》所拍攝的宣傳照顯出安仔的暴瘦樣，遭到網民質疑是否因為復出壓力太大。



許志安IG發佈自彈自唱視頻。（IG@andyhuichion）

許志安復出之路蒙上健康隱憂

照片中的安仔狀態令人咋舌，與昔日熱愛健身、擁有厚實胸膛與粗壯麒麟臂的「大隻男」形象簡直判若兩人。穿上牛仔褸的他，身形明顯「縮水」至少兩個碼，顯得極為單薄，手臂線條纖幼得讓人擔心。網民紛紛留言質疑其身體狀況，擔心他在重啟事業的關鍵時刻，是否因求勝心切而導致壓力爆煲，誘發暴瘦。

許志安近日宣傳電台節目。（IG@alfredcwmak）

許志安歲月痕跡無所遁形

除了身形顯得弱不禁風，許志安的面容也寫滿了疲態。在毫無修飾的鏡頭下，他額頭上的皺紋深陷如「火車軌」，深刻的法令紋更令他看起來老了十歲。最引人注目的是其兩邊面頰呈凹陷狀態，眼神中透出一絲難以掩飾的憔悴。

陳奕迅和許志安合影。（IG@andyhuichion）

鄭秀文罕談夫妻相處之道

在許志安身體狀況備受關注的同時，其妻鄭秀文（Sammi）早前在訪問中分享的夫妻點滴，也成為了網民解讀兩人關係的密鑰。雖然2019年時，許志安被爆「安心事件」後，名聲一落千丈，但這對攜手走過30多年、曾被全港公認為「最後一個童話」的伴侶，私下互動其實極具反差萌。

許志安和黃心穎因爆出的「安心事件」名聲一落千丈。（IG@jacquelinebwong）

鄭秀文談及許志安一臉幸福。(youtube影片截圖)

Sammi笑言自己性格豪邁、動作粗魯，活脫脫像個男孩子，反而安仔在某些生活細節上表現得比她還要「女性化」。這種互補的相處模式，或許正是他們能熬過無數風雨、修補裂痕的關鍵。在Sammi的支持下，許志安於2024年以嘉賓身份登上她的演唱會舞台，那場相隔多年的合唱，亦標誌著這段婚姻已徹底走出陰霾。

許志安鄭秀文已攜手走過30年（FB圖片）