黃曉明慈善基金落地香港　吉祥大健康李鈞而捐贈百萬助青年逐夢

亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金成立儀式在香港隆重舉行。吉祥大健康集團履行公益使命，向亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金捐贈100萬元，董事長李鈞而女士出席儀式並完成捐贈。各界愛心嘉賓、行業精英、公益人士齊聚香江，共同見證專項公益基金正式落地香港，開啟文化公益與青年賦能全新征。

吉祥大健康集團向亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金捐贈100萬元。（公關提供）

吉祥大健康現場豪捐百萬善款

本次活動現場星光熠熠、大咖雲集，第十四屆全國政協常委、麗新集團主席、香港貿易發展局主席林建岳先生，金威集團控股有限公司主席、全國政協常委、香港大紫荊勳章獲得者吳良好先生，中國電影家協會副主席、著名演員黃曉明先生，吉祥大健康董事長李鈞而女士，亞洲文化藝術基金會主席徐守振先生等重要嘉賓出席活動，由香港島婦女聯會主席、 全國婦聯港區特邀代表、香港特別行政區中西區區議員金鈴女士主持，共同為祥藝愛心基金成立揭幕，見證公益愛心項目啟動。吉祥大健康集團正式向亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金無償捐贈公益善款，金額為人民幣壹佰萬元整（¥1,000,000.00）。

構築亞洲青年人才成長新高地

亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金是亞洲文化藝術基金會旗下專注文化藝術傳承、青年人才培育、公益愛心扶肋的專項基金，立足香港、輻射亞洲，以藝術為橋樑，以公益為內核，致力於推動文化公益事業深度融合，助力亞洲青年藝術人才成長與文化交流。

基金助力亞洲青年藝術人才成長與文化交流。（公關提供）

捐贈儀式現場，李鈞而女士現場發表真摯肺腑的公益致辭，以赤誠之心傳遞企業擔當。她在發言中表示：「公益從來不是一句口號，而是刻在骨子裏的責任，是付諸於行動的堅守。企業做大做強的終極意義，就是回饋社會、溫暖他人，我們深耕大健康產業，初心是守護大眾健康，而投身公益事業，更是要守護這份人間溫情。此次全力助力黃曉明祥藝愛心基金落地香港，是品牌公益佈局的重要舉措。未來將持續發揮平臺優勢，深度攜手黃曉明祥藝愛心基金，整合優質資源，拓寬公益邊界，助力基金搭建更廣闊的交流合作平臺，為中國乃至亞洲文化公益事業發展貢獻力量，共同推動文化公益事業邁向新高度。」

捐贈儀式現場，李鈞而女士現場發表真摯肺腑的公益致辭。（公關提供）

她坦言，此次選擇與亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金攜手，是對基金專業運作、初心堅守的高度認可，更是希望借助專業公益平臺，讓每一分善款都用在實處、落到難處，真正扶肋到有需要的群體。 「今天這100萬元的捐贈，只是吉祥大健康公益之路的一個起點，而非終點。我們願以微薄之力，匯聚愛心暖流，更希望以此次行動為契機，帶動更多企業家、更多社會力量，放下顧慮、扛起責任，一起投身公益、履行大愛，讓善意被傳遞，讓溫暖被延續，讓公益之光照亮更多角落！」

儀式上，亞洲文化藝術基金會主席徐守振先生致辭，他對吉祥大健康的公益善舉表示感謝，同時詳細介紹了基金會的公益使命與發展規劃。他表示，亞洲文化藝術基金會始終深耕文化傳承與青年扶持領域，此次聯合黃曉明先生發起祥藝愛心基金，旨在搭建專業化、國際化的文化公益平臺，凝聚社會各界愛心力量，守護文化瑰寶、培育青年藝術力量，助力亞洲文化藝術事業創新發展。

亞洲文化藝術基金會主席徐守振先生詳細介紹了基金會的公益使命與發展規劃。（公關提供）

黃曉明多年堅守公益之路

基金發起人黃曉明先生在現場分享了公益初心與基金發展願景。他談到，多年來始終堅守公益之路，致力於用自身力量傳遞溫暖、履行社會責任，此次成立祥藝愛心基金，是希望依託香港國際化平臺優勢，聯合亞洲文化藝術基金會、吉祥大健康集團等多方力量，

聚焦文化藝術傳承、青年藝術人才扶持、公益助學等核心領域，以藝術滋養心靈，以愛心傳遞溫暖，讓公益精神與文化力量雙向奔赴，惠及更多青年群體與社會大眾。

黃曉明多年堅守公益之路。（公關提供）

深耕文化公益領域

未來，該基金將持續深耕文化公益領域，攜手各方合作夥伴，履行公益使命，傳承文化精神，為培育亞洲青年藝術人才、推動文化交流互鑒、助力公益事業發展注入源源不斷的動力。

吳良好先生、林建岳先生先後致辭，對黃曉明祥藝愛心基金的成立表示高度認可與美好祝願。他們表示，基金的成立是文化與公益深度融合的有益實踐，為青年成長、文化傳承搭建了優質橋樑，期待未來基金發揮積極作用，凝聚更多社會力量，助力公益事業與文化產業協同發展。

此外，香港資深藝人陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等演藝界明星也蒞臨並傾情助力本次活動。

陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等演藝界明星也蒞臨並傾情助力本次活動。（公關提供）

陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等演藝界明星也蒞臨並傾情助力本次活動。（公關提供）