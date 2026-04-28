黃曉明慈善基金落地香港 吉祥大健康李鈞而捐贈百萬助青年逐夢
亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金成立儀式在香港隆重舉行。吉祥大健康集團履行公益使命，向亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金捐贈100萬元，董事長李鈞而女士出席儀式並完成捐贈。各界愛心嘉賓、行業精英、公益人士齊聚香江，共同見證專項公益基金正式落地香港，開啟文化公益與青年賦能全新征。
吉祥大健康現場豪捐百萬善款
本次活動現場星光熠熠、大咖雲集，第十四屆全國政協常委、麗新集團主席、香港貿易發展局主席林建岳先生，金威集團控股有限公司主席、全國政協常委、香港大紫荊勳章獲得者吳良好先生，中國電影家協會副主席、著名演員黃曉明先生，吉祥大健康董事長李鈞而女士，亞洲文化藝術基金會主席徐守振先生等重要嘉賓出席活動，由香港島婦女聯會主席、 全國婦聯港區特邀代表、香港特別行政區中西區區議員金鈴女士主持，共同為祥藝愛心基金成立揭幕，見證公益愛心項目啟動。吉祥大健康集團正式向亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金無償捐贈公益善款，金額為人民幣壹佰萬元整（¥1,000,000.00）。
構築亞洲青年人才成長新高地
亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金是亞洲文化藝術基金會旗下專注文化藝術傳承、青年人才培育、公益愛心扶肋的專項基金，立足香港、輻射亞洲，以藝術為橋樑，以公益為內核，致力於推動文化公益事業深度融合，助力亞洲青年藝術人才成長與文化交流。
捐贈儀式現場，李鈞而女士現場發表真摯肺腑的公益致辭，以赤誠之心傳遞企業擔當。她在發言中表示：「公益從來不是一句口號，而是刻在骨子裏的責任，是付諸於行動的堅守。企業做大做強的終極意義，就是回饋社會、溫暖他人，我們深耕大健康產業，初心是守護大眾健康，而投身公益事業，更是要守護這份人間溫情。此次全力助力黃曉明祥藝愛心基金落地香港，是品牌公益佈局的重要舉措。未來將持續發揮平臺優勢，深度攜手黃曉明祥藝愛心基金，整合優質資源，拓寬公益邊界，助力基金搭建更廣闊的交流合作平臺，為中國乃至亞洲文化公益事業發展貢獻力量，共同推動文化公益事業邁向新高度。」
她坦言，此次選擇與亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金攜手，是對基金專業運作、初心堅守的高度認可，更是希望借助專業公益平臺，讓每一分善款都用在實處、落到難處，真正扶肋到有需要的群體。 「今天這100萬元的捐贈，只是吉祥大健康公益之路的一個起點，而非終點。我們願以微薄之力，匯聚愛心暖流，更希望以此次行動為契機，帶動更多企業家、更多社會力量，放下顧慮、扛起責任，一起投身公益、履行大愛，讓善意被傳遞，讓溫暖被延續，讓公益之光照亮更多角落！」
儀式上，亞洲文化藝術基金會主席徐守振先生致辭，他對吉祥大健康的公益善舉表示感謝，同時詳細介紹了基金會的公益使命與發展規劃。他表示，亞洲文化藝術基金會始終深耕文化傳承與青年扶持領域，此次聯合黃曉明先生發起祥藝愛心基金，旨在搭建專業化、國際化的文化公益平臺，凝聚社會各界愛心力量，守護文化瑰寶、培育青年藝術力量，助力亞洲文化藝術事業創新發展。
黃曉明多年堅守公益之路
基金發起人黃曉明先生在現場分享了公益初心與基金發展願景。他談到，多年來始終堅守公益之路，致力於用自身力量傳遞溫暖、履行社會責任，此次成立祥藝愛心基金，是希望依託香港國際化平臺優勢，聯合亞洲文化藝術基金會、吉祥大健康集團等多方力量，
聚焦文化藝術傳承、青年藝術人才扶持、公益助學等核心領域，以藝術滋養心靈，以愛心傳遞溫暖，讓公益精神與文化力量雙向奔赴，惠及更多青年群體與社會大眾。
深耕文化公益領域
未來，該基金將持續深耕文化公益領域，攜手各方合作夥伴，履行公益使命，傳承文化精神，為培育亞洲青年藝術人才、推動文化交流互鑒、助力公益事業發展注入源源不斷的動力。
吳良好先生、林建岳先生先後致辭，對黃曉明祥藝愛心基金的成立表示高度認可與美好祝願。他們表示，基金的成立是文化與公益深度融合的有益實踐，為青年成長、文化傳承搭建了優質橋樑，期待未來基金發揮積極作用，凝聚更多社會力量，助力公益事業與文化產業協同發展。
此外，香港資深藝人陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等演藝界明星也蒞臨並傾情助力本次活動。