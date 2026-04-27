黃楊鈿甜首度回應｢230萬天價耳環｣風波：會認真改正錯誤彌補不足

內地女演員黃楊鈿甜去年被指在學校成人禮佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的「天價耳環」，一度引發廣泛關注，其後官方通報指該耳環為仿製品，經檢驗為玻璃耳飾。



黃楊鈿甜周一（27日）在微博首次回應耳環風波，表示雖然謠言已經澄清，但還是很抱歉因為自己的原因掀起了這麼大的風波，她會認真改正錯誤彌補不足。



黃楊鈿甜去年被指在學校成人禮佩戴價值230萬元人民幣的「天價耳環」，一度引發廣泛關注。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜去年被指在學校成人禮佩戴價值230萬元人民幣的「天價耳環」，一度引發廣泛關注。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜稱，雖然謠言已經澄清，但還是很抱歉因為自己的原因掀起了這麼大的風波，給我的家人、朋友、工作夥伴、網友們都帶來了影響，也讓我的粉絲們擔心了，在此認真地和大家道歉，很抱歉給大家添麻煩了，讓你們捲入其中我真的非常難過，對不起。

黃楊鈿甜又表示，這一年來，所有的批評我都收到了，謝謝大家願意督促我成長，我會認真改正錯誤彌補不足，所有的善意我也收到了，我會努力，讓自己變成值得被大家信任的大人。

黃楊鈿甜在節目談及天價耳環風波。（新浪娛樂）

黃楊鈿甜在節目談及天價耳環風波。（新浪娛樂）

黃楊鈿甜在節目談及天價耳環風波。（新浪娛樂）

黃楊鈿甜在節目談及天價耳環風波。（新浪娛樂）

據此前報道，2025年5月11日，黃楊鈿甜分享18歲成人禮照片，所戴耳環被網友認為是價值約230萬元的GRAFF奢侈品，疊加其父楊偉曾為四川雅安公務員的背景，迅速引發「公職人員貪腐」「收入來源不明」的熱議。

其父楊偉及嘉行傳媒先後澄清耳環為仿品、否認謠言，四川雅安市隨即成立聯合工作組介入調查。

同年7月16日官方通報：耳環確為仿品，但楊偉在職期間違規與他人合夥經商獲利12萬元、個人分得3萬元（已沒收），且存在隱瞞超生問題，事件以「天價烏龍牽出公職人員違紀」收尾。

生於2007年的黃楊鈿甜，自2017年出演第一部電視劇《楚喬傳》飾演小楚喬進入演藝圈，已出演了《長歌行》《外太空的莫札特》《成華十四年》《築夢奇緣》等多部影視作品。

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）