日向坂46大野愛實絕美回眸爆紅　吸八百萬點擊　獲封「神選之子」

日本演藝圈再度迎來震撼市場的「大物新人」！



現年十八歲的「日向坂46」五期生大野愛實，近期憑藉一個回眸一笑的絕美神態，在網絡上創下高達八百萬次的驚人瀏覽量。

「日向坂46」五期生大野愛實（Instagram@_ohno_manami）

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這位自帶強大氣場的超齡新星，不僅在日本論壇引爆熱烈討論，更被譽為超人氣成員小坂菜緒的完美接班人。這股旋風甚至席捲了台灣的Threads社群，無數網友為其清純且具殺傷力的神級顏值感到驚豔，紛紛發文打聽這位新女孩的真實身份。

回顧大野愛實的出道歷程，她一亮相便展現出輾壓同儕的堅強歌舞實力，迅速空降團體C位，穩坐隊內王牌寶座。除了舞台魅力十足，她對演藝事業的企圖心同樣令人矚目。她曾於受訪時堅定表示，不願流露初出茅廬的生澀感，而是期盼以開拓者的姿態，撐起五期生未來的道路。這份極具大將之風的領袖特質，讓她迅速獲得經紀公司與廣大粉絲的高度認可。

至於個人的演藝版圖方面，大野愛實的資源與拓展速度更堪稱「神選之子」。出道未滿一年，她已橫掃各大寫真與時尚雜誌封面；知名女性時尚雜誌《CanCam》也宣布於今年三月二十三日正式簽下她為專屬模特兒，宣告大野愛實全面進軍時尚名流圈。另一方面，她跨足戲劇圈的首部NHK電視劇《ラジオスター》已於今春開播，她在劇中超齡詮釋國中生角色，自然流暢的演技廣受外界好評，徹底展現出近年最強超級新人的全方位潛力。

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