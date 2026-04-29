米雪開個唱曾讀演藝班胞妹「蘋果」罕現身力撐　雪梨大揭姐姐秘聞

現年70歲的米雪（本名嚴慧玲）為慶祝入行55周年，將於今年6月舉行她入行以來首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》。近日她為活動召開記者會，透露今次是在好朋友的鼓勵下成事，屆時除了會大展歌喉外，更會與粉絲分享多年來的演藝心路歷程。

米雪《友你有米55派對騷》海報 。（公關提供）

米雪演出全力備戰。（公關提供）

胞妹蘋果激罕現身力撐姐姐

記者會當日，米雪的家人朋友亦有到場支持，胞妹雪梨（本名嚴慧明）及長年深居簡出的另一位胞妹蘋果（本名嚴慧萍）亦驚喜現身。雪梨更帶著兒子徐偉棟到場支持姨媽，三姊妹同框的畫面相當溫馨。

三姊妹同框的畫面相當溫馨。（YouTube@TVBENews）

蘋果在九兄弟姊妹中排行第七，氣質與兩位影星姐姐不相伯仲。她曾報讀藝員訓練班，但最終未有入行，生活低調。姨甥女徐頴堃曾分享工作細節時提到「演藝動力計劃」，推測蘋果目前從事演藝幕後相關工作，當日她低調現身，盡顯姊妹情深。

蘋果（右一）曾報讀藝員訓練班，但最終未有入行。（YouTube@TVBENews）

雪梨母子大爆日常生活秘聞

溫馨過後，家人開始大爆笑料。徐偉棟笑言家人在一起吃飯聊天機會不多，原因竟與米雪有關，直指：「因為大部分時間都是姨媽在說話。」雪梨隨即附和，指米雪經常在家庭聚會的時候，借各種新聞叮囑家人注意健康，雪梨大爆米雪經常恐嚇她，說不要喝醉酒會容易被嘔吐物塞住呼吸道而死……這種「恐嚇式」的關心讓逗得大家忍俊不禁。