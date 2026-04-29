《正義女神》大熱推前傳《模範律師團》 羅嘉良闊別10年重回TVB
撰文：小白
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無綫劇集《正義女神》播出後掀起全港追劇熱潮，不僅勇奪上半年收視冠軍，在內地平台的累積播放量更強勢突破4.2億大關！口碑與收視雙豐收，總監製鍾澍佳決定乘勝追擊，落實於今年六月開拍前傳《模範律師團》。新劇陣容迎來大換血，除了改由陳煒擔正做女一，並加入張曦雯、劉佩玥等新角色，最大驚喜莫過於「三屆視帝」羅嘉良時隔近10年將重返「娘家」TVB參與拍攝！
《正義女神》爆紅拍前傳 佘詩曼缺席陳煒孭飛
對於總監製鍾澍佳開拍前傳《模範律師團》，不少劇迷都十分期待能再次看到佘詩曼的精彩演出。不過據最新消息指，《模範律師團》將有全新的故事線與陣容，前傳將以陳煒飾演的角色為主軸，帶領觀眾探索故事的前傳背景。
據傳言而《正義女神》劇集原有的絕大部分角色（包括佘詩曼）將不會在前傳登場，取而代之的，是加入張曦雯（Kelly）、劉佩玥（Moon）等當家花旦，以及極具份量的視帝羅嘉良，為新劇注入強大新鮮感。
羅嘉良相隔近10年回娘家 點名大讚監製鍾澍佳
「三屆視帝」羅嘉良（撈家）自約滿離巢後一直定居內地發展，除了演藝事業外，去年更相隔27年在廣州舉行演唱會，並計劃推出Hi-Fi碟。他上一部在香港播出的作品是2024年的《家族榮耀之繼承者》，而對上一部為無綫拍攝的劇集，已經是2017年的《與諜同謀》。闊別TVB近10年，撈家今次強勢回歸，無疑成為《模範律師團》的最大亮點。
能夠請得動這位極具份量的三屆視帝回巢，總監製鍾澍佳絕對功不可沒。羅嘉良在接受傳媒訪問時，對參演新劇直認不諱。他透露對上一次與總監製鍾澍佳合作，已經要追溯到經典劇集《難兄難弟》。談到今次點頭「出山」的條件，撈家直言最重要的是遇到好劇本，加上能與朋友見面、拍得開心：「見番啲朋友嘛，好多謝阿佳搵我，佢係一個非常好嘅監製，人品好好。」