《正義女神》大熱推前傳《模範律師團》　羅嘉良闊別10年重回TVB

無綫劇集《正義女神》播出後掀起全港追劇熱潮，不僅勇奪上半年收視冠軍，在內地平台的累積播放量更強勢突破4.2億大關！口碑與收視雙豐收，總監製鍾澍佳決定乘勝追擊，落實於今年六月開拍前傳《模範律師團》。新劇陣容迎來大換血，除了改由陳煒擔正做女一，並加入張曦雯、劉佩玥等新角色，最大驚喜莫過於「三屆視帝」羅嘉良時隔近10年將重返「娘家」TVB參與拍攝！



無綫劇集《正義女神》播出後掀起全港追劇熱潮，口碑與收視雙豐收。（陳順禎 攝）

《正義女神》爆紅拍前傳 佘詩曼缺席陳煒孭飛

對於總監製鍾澍佳開拍前傳《模範律師團》，不少劇迷都十分期待能再次看到佘詩曼的精彩演出。不過據最新消息指，《模範律師團》將有全新的故事線與陣容，前傳將以陳煒飾演的角色為主軸，帶領觀眾探索故事的前傳背景。

鍾澍佳近年地位急升，連續推出《新聞女王》、《正義女神》等熱播劇集。（微博@佳佳導演）

網傳《正義女神》總監製鍾澍佳將開拍前傳《模範律師團》。（微博@佳佳導演）

據傳言而《正義女神》劇集原有的絕大部分角色（包括佘詩曼）將不會在前傳登場，取而代之的，是加入張曦雯（Kelly）、劉佩玥（Moon）等當家花旦，以及極具份量的視帝羅嘉良，為新劇注入強大新鮮感。

據傳言《模範律師團》將由陳煒擔任女主角。（《正義女神》劇照）

有傳張曦雯（Kelly）、劉佩玥（Moon）將參演《模範律師團》。（IG@kelllycheung；IG@arryuu）

羅嘉良相隔近10年回娘家 點名大讚監製鍾澍佳

「三屆視帝」羅嘉良（撈家）自約滿離巢後一直定居內地發展，除了演藝事業外，去年更相隔27年在廣州舉行演唱會，並計劃推出Hi-Fi碟。他上一部在香港播出的作品是2024年的《家族榮耀之繼承者》，而對上一部為無綫拍攝的劇集，已經是2017年的《與諜同謀》。闊別TVB近10年，撈家今次強勢回歸，無疑成為《模範律師團》的最大亮點。

羅嘉良年還將舉行演唱會。（小紅書圖片）

羅嘉良還在廣州成功舉行演唱會。（小紅書圖片）

能夠請得動這位極具份量的三屆視帝回巢，總監製鍾澍佳絕對功不可沒。羅嘉良在接受傳媒訪問時，對參演新劇直認不諱。他透露對上一次與總監製鍾澍佳合作，已經要追溯到經典劇集《難兄難弟》。談到今次點頭「出山」的條件，撈家直言最重要的是遇到好劇本，加上能與朋友見面、拍得開心：「見番啲朋友嘛，好多謝阿佳搵我，佢係一個非常好嘅監製，人品好好。」

羅嘉良上一部在香港播出的作品是《家族榮耀之繼承者》。（劇照）

羅嘉良上一部為無綫拍攝的劇集是《與諜同謀》。（劇照）

羅嘉良在經典劇集《難兄難弟》中與總監製鍾澍佳有過合作，羅嘉良亦憑「李奇」一角成為首位TVB視帝。。（網上圖片）