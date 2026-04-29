李帝勳香港粉絲見面會30日晚舉行　主辦單位貼心提醒澄清不實信息

韓星李帝勳將於4月30日在旺角麥花臣場館舉行[Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] 香港站，主辦單位花火音樂娛樂特於社交媒體發布時間表，溫馨提示粉絲提早入場，以免錯過今次FANMEETING任何精彩的部分。



李帝勳 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING 香港站] 海報（官方提供圖片）

不實信息澄清

另因近期在網上有不實訊息針對是次香港站見面會粉絲福利安排，花火音樂娛樂也發出聲明以正視聽，全文如下：

本公司花火音樂娛樂有限公司(下稱「本公司」)一直致力為大家提供優質娛樂體驗，本公司亦很榮幸成為韓星李帝勳[Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING香港站] (下稱「李帝勳FANMEETING香港站」）於2026年4月30日晚上7時正在麥花臣場館舉行的主辦單位。

李帝勳 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING 香港站]（官方提供圖片）

除早已落實的粉絲福利外，本公司亦成功為廣大李帝勳粉絲爭取了全亞洲香港站獨家的《1 : 1 視像聊天》和《主辦單位邀請出席答謝宴》兩大福利，令粉絲們感到非常興奮和雀躍。不過就近期網上及社交媒體上一些不實的資訊，本公司必須作出以下澄清：

1. 本公司至今沒有出售「李帝勳FANMEETING香港站」(下稱「香港站門票」）任何價錢的打折票予任何單位或人仕，香港站門票只在栢圖娛樂、Cityline及大麥網這三間票務平台公開發售，網上其他平台流傳的香港站門票打折票來歷不明，大家務必小心緊慎；

2. 本公司和經紀公司就粉絲福利內容、數量及比例經雙方商討後，按他們要求及批准下發布，與其他城市在數量及內容方面並沒有存在太大的差別，也不存在差於其他城市的情況；此外，本公司亦在多番努力爭取下獲經紀公司首肯加上了香港獨有的與藝人《1:1視像對聊天》福利，由此證明本公司一直盡最大的努力為香港粉絲爭取最佳的福利；

3. 本公司在票務安排及粉絲福利發放一直秉持公平原則，一切行為公開公平公正，沒有任何做假成分或售賣福利等不當行為，於此以正視聽；

4. 本公司非常樂意接受任何善意的建議，在此感謝大家對本公司的支持。

最後，感謝大家對李帝勳的愛護及支持，希望大家可以跟李帝勳渡過一個開心的晚上，我們4月30號見。

花火音樂娛樂敬上

粉絲福利（官方提供圖片）