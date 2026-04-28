惠利險命喪馬爾代夫　賞星慘漂出深海崩潰求生　經理人竟懵然不知

韓國女星李惠利（이혜리）近日在 YouTube 頻道分享了與工作團隊前往馬爾代夫的「補償假期」影片。原本應是充滿美景與放鬆的夢幻之旅，卻在晚餐席間驚爆一段險些「回不來」的求生插曲！



惠利自爆在獨自享受海上星空時，竟被強勁的海流不斷推向深海，嚇得她不顧女神形象，在海面上展開了一場拚死搏鬥。

「惠利」李惠利이혜리（Instagram@hyeri_0609）

深夜獨賞星空出意外 漂離岸邊渾然不知

+ 13

惠利透露，當時與團隊入住高級水上別墅。某天深夜，惠利見星空繁星點點，美不勝收，便決定獨自躺在別墅外架設在海面上的「吊網浮筒」（Hammock Tube）上，隨著海浪漂浮，享受極致的浪漫氛圍。

起初，惠利沉浸在如電影般的寧靜中，但由於別墅的燈光太亮，她為了看清星星，便任由浮筒稍微漂離岸邊。沒想到，當她回過神來，發現自己已經離宿處越來越遠，且海風與水流的方向正好與別墅相反，將她不斷推向漆黑的遠海。

為了活下去！女神崩潰「瘋狂打水」

惠利在晚餐時心有餘悸地描述當時的慘狀：

我當時手裡還拿著手機，原本想浪漫地看星星，結果一回頭發現家（別墅）變得很小！我開始拚命用腳打水，但浮筒根本不動。

隨著距離越來越遠，恐慌感瞬間襲來。惠利表示當時腦中閃過無數念頭：「我甚至在想是不是該打電話給經理人求救？或者是打給警察？但又覺得在馬爾代夫因為漂走而獲救實在太丟臉了！」最後，她決定激發「怪力」，放下手機不顧其是否會被海浪打濕，使出全身力氣瘋狂划水。

更多「惠利」李惠利이혜리的相片：

+ 14

經理人神迴避：我以為妳在享受「Me Time」

有趣的是，當惠利在海面上經歷「生死一瞬間」時，隨行的團隊負責人竟然完全沒發現。負責人笑稱：

我當時看外面很安靜，以為惠利正在度過一段非常幸福、療癒的時光，還想著千萬不能去吵她，要讓她好好享受 Me Time。

這段對話讓惠利聽了哭笑不得，直呼：「我那時候是在為了生存而掙扎啊！」幸好最後靠著強大的核心力量與意志力，她終於逆著海流回到了別墅平台上，化解了這場可能釀成意外的危機。

延伸閱讀：泫雅「性感小野馬」近照曝光 「肥到變形」嚇壞網友 本尊急發聲

+ 2

延伸閱讀：

45歲韓多感懷孕！自曝「演藝圈最高齡產婦」試管1次就成功：全靠這兩招！

林襄露川字腹肌....網吵翻「體脂vs醫美」 本尊親上火線解答

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】