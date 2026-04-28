10CM權正烈麥花臣開唱騷廣東話　兩度演繹《用背脊唱情歌》掀高潮

不論你是喜歡K-pop的獨立音樂，還是耳熟能詳的韓劇OST，10CM（權正烈）的美聲都可能讓你產生共鳴。所以他的巡迴演唱會由今年1月在首爾開始，之後去到曼谷、新加坡、台北、東京等站的表演都好評如潮。在歌迷熱切期待之下，10CM剛在4月26日來到香港麥花臣場館，完成他的《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Hong Kong》演唱會。他還準備了二十多首歌曲，超過兩小時的精彩演出，來答謝觀眾支持。

10CM 2026年亞巡香港站圓滿落幕。（圖／168 Production）

10CM灰色西裝現身

演唱會正式開始，10CM穿上灰色西裝現身，先送上〈Hotel Room〉改编成演唱會版本的歌曲為大家暖身。除了結他，他還吹起Kazoo卡祖笛作為伴奏，既為現場樂迷送上獨有的演唱會版本，亦盡顯他的音樂才華。之後，他還演繹了16年前首張迷你專輯的收錄曲〈It’s So Nice〉，以及膾炙人口的〈Americano〉和〈Island〉，簡單讓大家重溫他的音樂旅程，成功炒熱全場氣氛。

10CM灰色西裝現身。（圖／168 Production）

廣東話英文交替暖心互動

難得再見粉絲，10CM當然把握機會好好跟觀眾們聊天、互動。非常有語言天份的10CM，一開始便用廣東話跟全場粉絲打招呼：「大家好，Hong Kong！」之後再換上英文談及自己的心情：「Did you miss me? I missed you so much!」盡顯曖男本色。接著又再問：「Sound check好嗎？大家玩得開心嗎？」成功引來樂迷的熱烈回應。

廣東話英文交替暖心互動。（圖／168 Production）

驚喜翻唱湯令山名曲《用背脊唱情歌》

之後，10CM再獻唱〈Hug Me〉、〈Love in milky way café〉、〈Us〉等經典作品後，意想不到是他還預備了特別驚喜送給全場觀眾！原來他竟然秘密苦練了Gareth.T湯令山的名曲〈用背脊唱情歌〉，同樣出色的唱功和感情投入，10CM帶出了跟原唱另一種不同的感覺，卻同樣叫樂迷聽得如痴如醉，更全場一起歡呼拍手，讓10CM也相當感動。之後，觀眾們又大叫encore！而聽到這個要求，10CM笑言有點慌亂，因為歌曲實在太困難，直言擔心再唱的話會出事。

10CM驚喜翻唱《用背脊唱情歌》（圖／168 Production）

安可兌現承諾二度獻唱

來到演唱會的encore部份，10CM再跟粉絲們說：「多謝大家的encore，讓我再次挑戰一下，這次會比剛才唱得更好的。」原來10CM真的履行承諾再次演唱《用背脊唱情歌》。最後他還透露：「我會快點再來到香港，希望大家多多期待，今日來的所有人下次都一定要再出席，最後與大家說聲再見。我今天非常開心，10CM 2026年的演唱會巡演亦已來到接近尾聲，我會再做一個更好的演出並帶來香港，最後一首歌，多謝大家！」完結這個精彩演出。