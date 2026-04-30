黃浩然演獨腳戲挑戰連唱十首歌　爆周潤發主動陪試路力撐挑戰毅行

黃浩然由去年開始直至今年8月，都會專注不同舞台劇劇目，「自從去年《三．八》後，先客串長壽劇《我們的青春日誌》，因而衍生現在進行的獨腳戲《Ko's Coffee的最後一小時》，唱十多首歌，都是一個新嘗試」。

黃浩然演獨腳戲《Ko's Coffee的最後一小時》。（ig@wonghoyinraymond）

黃浩然於7月將與杜小喬合作舞台劇《蝦子餅得了憂鬱症》，演繹一個探討情緒病，有關兩夫妻的故事。「最近兩套劇重疊，其實很開心，自從去年前一直接觸舞台劇，一路演一路學習，很享受在舞台的感覺，以及跟觀眾的交流，令我覺得好正。」

相隔廿多年再戰毅行者

黃浩然是今年的樂施大使，他早在20多年前已首次挑戰毅行者。闊別多年，浩然本來去年再次挑戰100公里，但賽事取消於是今年再戰。「近幾年接觸更多運動，例如跑步、三鐵，20幾年後的今日其實一定比以前更fit。」近年積極參與跑步活動的浩然，指毅行者需要更多耐力、變數亦更多，「可能天氣相差5度，對身體和表現已有很大影響，而且要4個人一起完成，責任比較大。」

黃浩然（左二）是今年的樂施大使。（公關提供）

望與發哥參與短距離賽事

浩然今年的目標是24小時內完賽，但直言比賽前3個月的工作，不想太強迫自己。他特別感謝周潤發由去年開始就陪他試路並提供意見。「直至現在，我們每個星期都和發哥、三哥、Ken哥等人跑步。發哥去年知道我參加毅行者就主動約我，更說其實想陪我衝線，不過如果佢出現就一定會引起混亂。今年新增20公里路線，我想嘗試邀請發哥一起參加，如果他有興趣，我又再找找哪個隊友比較適合。」浩然表示他的「鐵膽隊友」是黃師傅，無論HYROX或其他運動，甚至三鐵，都是對方為他訓練。

黃浩然特別感謝周潤發由去年開始就陪他試路並提供意見。（公關提供）

浩然直言發哥一直的主動幫忙令他們受寵若驚，「除了給予我們多一份支持，他每件事都可以看到美好一面去欣賞，甚至對山上不同的花都很熟悉，讓我發現自己其實一直忽略身邊的美好。他真的是一個很值得學習的好前輩。」

禪修對運動、演戲均有幫助

平時有禪修的浩然，希望籍著100公里的長距離，體會一下「行禪」和呼吸的威力，看看可否令自己更放鬆。「上次渣馬跑半馬，跑到辛苦時留意自己呼吸，發現對自己表現有幫助。如果真的行100公里，後段的意志力很重要。」浩然表示自從禪修後，對演戲或表演方面都有很大分別，「個人的覺察力更大，如果放在行山，身體的每個部分的覺察都會更明顯，如身體有問題時比較容易發現，可立即調整動作和步姿。」如果可以任選隊友，當然希望可以是家人，太太加兩個兒子，「一家人可以一起完成100公里都幾值得記念，大家互相照應和支持，一起創造這個善舉會很有意義」。