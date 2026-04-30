梁敏巧灣仔打卡一身行頭逾16萬　孭12萬Hermès勁富貴

「東張女神」梁敏巧（Maggie）自參與《女神配對計劃》並與律師劉啟進（Matt）傳出戀情後身價水漲船高，近日她上載在灣仔街頭打卡靚相，雖以簡約白背心示人，卻被發現孭着價值12萬港元的Hermès手袋及逾4萬元的名貴珠寶。這身超過16萬港元的行頭引發全網熱議，網民紛紛猜測名袋是否由Matt贈送！



梁敏巧灣仔街頭打卡靚相（Threads@梁敏巧）

梁敏巧灣仔打卡簡約穿搭藏奢華細節

憑藉在節目《女神配對計劃》中展現真性情而人氣急升的「東張女神」梁敏巧（Maggie），近期一舉一動都成為網民關注的焦點。在節目中與律師Matt成功邂逅後，兩人的戀情發展一直備受外界關注，更不時被傳媒捕捉到甜蜜約會的瞬間。日前，梁敏巧在社交網分享了一組於灣仔街頭拍攝的靚相，並感性留言：「灣仔是個美麗的地方～」，圖中的她流露出沉浸在幸福中的甜蜜氣息。

身價急升裝備全面升級 12萬Hermès手袋成焦點

向來大方展露身段的梁敏巧，當日雖僅以簡約的白色小背心搭配牛仔褲現身，看似低調地在當地的Café享受悠閒午後，但整身穿搭卻被眼尖的網民形容為「貴氣逼人」。不少花生友將焦點鎖定在她的飾物與包包上，發現其穿戴配備早已進入「富貴門」等級。

首先，她右手佩戴的戒指與手鐲，經推斷應出自同一國際高端珠寶品牌，光是這兩件飾物合計市值已突破4萬港元。然而，這僅僅是前菜，當日最搶眼的莫過於她隨身攜帶的Hermès手袋，這款在名媛圈極受追捧的經典包包，市場估價至少在12萬港元以上。網民對此議論紛紛，直言女神的衣着品味與身價正隨著知名度同步飆升。

網民直言女神的衣着品味與身價正隨著知名度同步飆升（Threads@梁敏巧）

網民大讚人美景美引揣測：係咪Matt律師送㗎？

照片發布後，留言區隨即演變成大型討論現場。大部分粉絲一面倒大讚「灣仔美，人更美」、「Maggie真係好Pretty」，認為這身打扮完美襯托出她的女神氣質。不過，亦有不少好奇心重的網民將話題轉向她的私人生活，由於她在節目中與律師Matt的互動甜度爆表，加上男方專業人士的背景，令不少人聯想到這身富貴裝備背後的來源。

梁敏巧（Maggie）和Matt真係愈嚟愈襯。（陳順禎 攝）

網民紛紛留言道：「個手袋真係唔講得笑，完全襯晒女神個身分！」、「呢個袋係咪律師男友Matt送嘅禮物呀？」、「Maggie越嚟越有貴婦風範。」面對網民的種種揣測與追問，梁敏巧暫時未有正面回應，但這身逾16萬元的打卡行頭，無疑已成功為她製造了極高的話題熱度。