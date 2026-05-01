倪晨曦度假大曬比堅尼靚相　嫁金融才俊四年抱三零走樣

索爆人妻兼時尚達人倪晨曦（Elva）自2020年結婚後「四年抱三」，先後誕下三名可愛兒子。雖然已是三子之母，但她得天獨厚的體質讓她身材樣貌依然Keep得極好！近日她飛往馬來西亞浮羅交怡度假，罕有地大派福利曬出黃色比堅尼水着靚相，完美身段令網民驚歎。此外，家庭事業兩得意的她，日前更驚喜收到提早送來的母親節蛋糕，一家五口的生活幸福滿瀉。



倪晨曦Elva日前飛往馬來西亞的浮羅交怡（Langkawi）度假。（IG@misselvani）

倪晨曦飛浮羅交怡沙灘大解放 黃色比堅尼展完美身段

近日，Elva在社交平台分享了前往馬來西亞浮羅交怡（Langkawi）的度假靚相。今次她與另外兩位美女朋友一起放飛自我，齊齊出國「放電」，在沙灘上盡情享受閨密時光。

倪晨曦與另外兩位美女朋友齊齊出國「放電」。（IG@misselvani）

倪晨曦換上一套亮眼的黃色比堅尼，大曬纖腰與長腿。（IG@misselvani）

相中的Elva換上一套亮眼的黃色比堅尼，大曬纖腰與長腿，身材均勻緊緻，橫睇豎睇都完全看不出已經是三個小孩的媽媽！她在沙灘上瘋狂打卡，玩得相當盡興，更拿起兩枚小貝殼放在雙眼前面，對著鏡頭伸脷扮鬼臉，展現出貪玩又充滿少女心的一面。

倪晨曦在沙灘上對住貝殼拍片打卡。（IG@misselvani）

倪晨曦更拿起兩枚小貝殼放在雙眼前面，對著鏡頭伸脷扮鬼臉。（IG@misselvani）

這輯罕有的性感水着照一出，隨即引來大批網民大派心心，紛紛留言激讚：「久違了的晨曦泳裝照」、「女神姐姐好靚」。

倪晨曦這輯水着照一出，隨即引來大批網民。（IG@misselvani）

大批網民留言激讚。（IG@misselvani）

提早慶祝母親節 獲贈五星級餐廳精緻蛋糕

Elva於2020年與從事金融業的圈外男友Vincent拉埋天窗，婚後火速組建一家五口的大家庭，生活一直非常美滿。每年五月份的第二個星期日便是母親節，身為三子之母的Elva日前也收到了一份超甜的節日驚喜。

倪晨曦2020年與從事金融業的圈外男友Vincent拉埋天窗。（IG@misselvani）

倪晨曦（Elva）4年抱3相當犀利！（IG@misselvani）

從她的IG限時動態可見，她提早收到了一個造型極具藝術感、宛如純白雲朵般的精緻蛋糕，蛋糕上更附有置地文華東方酒店旗下米芝蓮星級餐廳「AMBER」的黃色朱古力牌，賣相極佳。

倪晨曦在社媒分享自己提前收到的母親節蛋糕。（IG@misselvani）

Elva開心地在動態中寫道：「Received an early Mother's Day cake」（提早收到母親節蛋糕），配上一個😋的emoji，隔著屏幕都能感受到這位媽媽的幸福喜悅！