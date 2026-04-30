第三屆香港唱片店日圓滿落幕　13歲少年生日禮物不要手機要黑膠

隨著《第三屆香港唱片店日》日前圓滿落幕，香港唱片商會會長鍾慧慧Mimi對今屆活動進行了全面總結。她表示在串流音樂當道的時代，今屆活動舉辦全面成功，樂迷一早在店外排隊與唱片店一同慶祝這個特別日子，到實體唱片店選購實體音樂產品，證明了實體唱片在數碼洪流中依然具有不可替代的價值與「溫度」。



《第三屆香港唱片店日》推出多款極具收藏價值的限量產品。（官方提供圖片）

第三屆香港唱片店日圓滿落幕

鍾慧慧指出今屆活動成功與「世界唱片店日」進一步接軌，團隊參考了美國、英國等國家的成功經驗，在限量產品策劃、宣傳節奏等方面，都與參與唱片店互相配合。活動口號「418 與樂迷共同守護指尖觸及的溫度」得到業界與樂迷的強烈共鳴，多區唱片店大排長龍，反應熱烈。藝人歌手歐信希及其歌友們、久未露面的朱紫嬈及蘇煒喬親自陪同會長走訪不同唱片店探店，並親手向唱片店負責人送上財神公仔，寓意唱片業財運興旺，現場氣氛歡樂又溫馨。此外，Hifi碟靚聲歌后Susan Wong亦於當日到訪多間唱片店，為樂迷親筆簽名她特別為《香港唱片店日2026》出版的限量珍藏彩膠唱片，引來大批音響發燒友排隊支持。鍾慧慧強調，香港唱片店日必須與國際水平看齊，同時保留本地特色，希望一年比一年做得更好，讓樂迷有更豐富、更多元的產品選擇。近年越來越多年輕一代重新愛上這種具有儀式感的音樂載體，享受翻開封套、到播放心愛音樂的完整過程。她相信，只要產品品質與收藏價值到位，樂迷自然願意用行動支持。

從左到右：蘇煒喬、鍾慧慧、Susan Wong、歐信希、朱紫嬈。（官方提供圖片）

總結今屆成果，鍾慧慧感謝業界的「團結一心」。本屆活動獲得共51間唱片公司及唱片店的支持，成功推出了多款極具收藏價值的限量產品，包括林憶蓮、彭羚、Swing、陳柏宇等的特別版彩膠唱片以及古天樂的復古3吋CD等；其中多款專屬產品更是火速售罄，反應遠超預期。此外，由各大唱片公司授權珍貴母帶製作的「非賣品紀念黑膠及CD」，也成為樂迷爭相換購的焦點，延續了「尋寶」的獨特樂趣。

香港唱片店日推出了多款極具收藏價值的限量產品。（官方提供圖片）

13歲少年生日禮物唔要手機要黑膠

鍾慧慧還分享了一個動人小故事：活動當日，一位13歲樂迷的媽媽告訴她，兒子的生日正好與今年香港唱片店日是同一天。這位孩子對母親說，今年的生日禮物不要手機，而是想要一部黑膠唱盤及唱片店日專屬唱片。他說實體唱片的聲音與串流音樂的聲音是不一樣的。「聽到這個故事，我們更加堅信，實體音樂的種子正在新一代心中發芽。」鍾慧慧感慨地說。

小朋友說實體唱片的聲音與串流音樂的聲音是不一樣的。

鍾慧慧最後表示：「感謝各位支持單位包括各大唱片公司、歌手藝人、媒體朋友、贊助商、支持機構、獨立廠牌、唱片店 等以及每一位入店支持的樂迷們。沒有你們的投入與信任，這個屬於實體音樂的日子無法如此圓滿。」她承諾香港唱片商會將繼續肩負「傳承音樂」的使命，努力與國際趨勢同步，為樂迷帶來更多高質素的紀念唱片與CD選擇，並呼籲大家不僅在「唱片店日」才走進唱片店，更要在日常生活中支持實體音樂產業，讓那種「指尖觸及的溫度」得以持續發熱發亮。