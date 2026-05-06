魔音女團丨陳奐仁點名狠批莊子璇　鄧凱文跳舞成績差當場爆喊

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位魔音練習生將在3星期內接受地獄式訓練及考核，爭奪最終6個名額組成女團出道。



真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。（公關提供）

練習生迎K-Pop舞考核

5月5日晚一集16位魔音練習生經歷一場需在短短2小時限時內即學即跳的K-Pop「震撼性考核」之後，5月6日晚最新一集就來到「隊員分組」及「提升唱歌技巧」環節。在第一輪「跳舞考核」中，四位得分最高的練習生將成為隊長、並依分數高低按序從《綠野仙蹤》、《買得到》、《你瘦夠了嗎？》及《最緊要快》四首歌曲中挑選隊歌，每人同時可獲得3名隊友（每組4名練習生），名額由剩下的12位練習生隨意挑選。由於分組期間有組別人數超過4名，最終有隊長需即時作出Foul人決定，場面殘酷。

16位練習生很努力練習。（公關提供）

陳奐仁狠批莊子璇不夠認真

16名練習生同時亦需接受兩位班主任陳奐仁（Hanjin）和陳潔靈（Miss Chan Chan）、及助教黃洛妍及冼靖峰的音樂指導。期間16位練習生狀況百出，包括跟不上拍子、走音、咬字不清晰等，令「地獄教官」Hanjin相當頭痛：「唔該唞氣，唞唔到唔該打自己」、表示：「走音！我哋要處理走音，你連口都未開」，並點名批評莊子璇（Hilary）不夠認真：「你擺明聲靚，點解會咁Hea呢？」相比Hanjin，Miss Chan Chan明顯較溫和，會捉住練習生手仔一對一教學之餘，並佻皮地要求宋宛穎（Sabrina）擺出「攝人表情」，畫面有趣！

莊子璇和盧映彤都遭到陳奐仁狠批。（公關提供）

鄧凱文表現差淚灑當場

說回K-Pop Dance Challenge，上一集，製作組刻意賣關子將鄧凱文（Eris）的考核放到新一集，結果Eris表現強差人意，不但近乎忘記整套動作，更全程「手軟腳軟」兼且不斷以笑遮醜，結果遭韓籍編舞老師Geno狠批：「你係咪真係想成為偶像？」、「連練習生都稱唔上」。自知資質不足的Eris，除掩臉大叫：「I’m so sorry」、「我想搵窿捐」，還忍不住哭成淚人：「我有好努力去記，但一上台就咩都唔記得晒。」最後她還鞠躬向大家道歉，並承諾會比別人更努力去追趕落差。

鄧凱文跳舞成績差，當場爆喊。（公關提供）

鄧凱文曾揚言想透過節目洗脫污名

其實早於第一集，Eris曾提及參加《魔音女團》是想為自己洗底：「有人話我已經好多機會，但大家好似討論我身材多啲，唔認識真正嘅我係點樣。好想透過呢個節目，話畀大家聽我係一個好搏嘅人。」到底Eris最終能否一如自己所願、在節目中展現拼搏精神？就要留待下回分曉。