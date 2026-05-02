魔音女團｜宋宛穎揭魔鬼飲食壓力　曾瀕精神崩潰：想報復式暴食

前港姐冠軍宋宛穎（Sabina）今日現身出席無綫真人騷《魔音女團》的宣傳活動。隨著節目拍攝完成，宋宛穎接受《香港01》訪問時大談這一個月來的受訓點滴，除了坦言過程比選港姐辛苦百倍外，更自爆因嚴格的飲食控制導致心理壓力爆表，一度想透過「暴食」來宣發。

集訓一個月 姐妹情深不捨完結

宋宛穎表示，《魔音女團》的集訓期大約一個月，16位女孩在朝夕相處下建立了極深厚的感情。她感嘆道：「我從未試過拍一個節目可以同大家發展到咁親密嘅關係，真係好似姐妹咁，我覺得輸唔輸贏已經唔係最重要嗰樣嘢，反而係成個過程我都希望呢啲節目可開耐啲，我覺得我哋開咗三個三個禮拜一個月啦。唔夠，拍得仲可以出得 10集，我諗大家一定睇得唔夠。」

宋宛穎揭魔鬼飲食壓力，曾瀕精神崩潰。（葉志明攝）

魔鬼飲食控管 曾瀕臨精神崩潰

談到受訓最辛苦的部分，宋宛穎笑言比起體力，心態上的挑戰更大。為了維持最佳狀態，學員們必須進行極嚴格的飲食管理。她透露：「有一段時間食得太過乾淨，個人係會癲，我開始覺得心理有啲不平衡，因為當你控制得太勁唔去食嘢，你真係搞唔掂，心情係會好差，你會變得好想報復式暴食。」

為了平衡心理健康，她現在採取較彈性的做法，雖然主要仍以白烚雞胸肉為主，但會偶爾安排一兩天的吃其他食物，讓自己放鬆一下，以免精神壓力過大。

今日舉行《魔音女團》宣傳造勢活動。（葉志明攝）