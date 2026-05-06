魔音女團丨俞可程鄧凱文當選「魔音之最」　王汛文單眼演出勁專業

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位魔音練習生經過分組及地獄式唱跳特訓後，迎來初舞台挑戰，不少家人及藝人朋友到場支持，場面感人。



TVB綜藝真人騷《魔音女團》逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。（公關提供）

「魔音」練習生分4組PK

16位「魔音」練習生分為《綠野仙蹤》、《你瘦夠了嗎？》、《最緊要快》及《買得到》4隊，每隊4人，最終分組為：A組《綠野仙蹤》：宋宛穎（Sabrina)、鄧凱文（Eris)、盧映彤（Skylar）、倪嘉雯（Carmen）；B組《你瘦夠了嗎？》：王汛文（Candice）、俞可程（Kanis）、倪樂琳（Ellyn）、邢慧敏（Sharon），C組《最緊要快》：葉靖儀（Michelle）、喬美莎（Chelsea）、陳熙蕊（Blossom）、莊子璇（Hilary），D組《買得到》：李尹嫣（Victoria）、蔡華英（Emily）、廖慧儀（Jessica）、穎喬（Ziva）。

「魔音」練習生冇得休息，不停練習。（公關提供）

莊子璇坦言體力吃不消

為了幫16位練習生在踏上初舞台前好好打氣，韓國偶像學院社長 Yong Heo今集會專誠現身。除了唱歌特訓，16位練習生的舞蹈訓練亦是困難重重，無論她們如何努力練習、動作及神緒均未能達標，令其中一位排舞師Natalie忍不住叮囑：「啲手指唔好好似鳳爪咁。」對於要不停無間斷地練習，莊子璇（Hilary）坦言體力吃不消：「我覺得我哋體力未跟得上，隻手都仲震緊。」

初舞台登場，16位練習生進步神速。（公關提供）

練習生親友到場力撐

經過連串地獄式集訓後，各成員在初舞台上展現了極大的進步及滿滿的團魂，令前往撐場的親友們大為感動。當中Eris爸爸、Emily嫲嫲及Kanis媽咪的觀後感，均令人留下深刻印象。Eris爸爸：「見到你由咩嘢都唔識，到識得跳舞、唱歌，好想喊真係。」Emily嫲嫲：「我今日好感動，Emily識唱歌畀我一個好大驚喜。」Kanis媽咪：「嗰次聽你唱《煎熬》，真係成晚都瞓唔到，到而家見你進步好大。」

16位練習生的家人及藝人朋友現身撐場。（公關提供）

王汛文受「眼挑針」困擾單眼完成演出

本集另一亮點，是練習期間已備受「眼挑針」困擾的王汛文（Candice），在初舞台當日雖然情況嚴重至要貼紗布，但她依然專業地完成整個演出，令Candice媽咪大為感動，二人更齊齊變成「喊包」，絕對笑中有淚。

王汛文受「眼挑針」困擾「單眼」演出勁專業。（公關提供）

俞可程鄧凱文獲內部投選成「魔音之最」

今集特別之處，是製作組要求16位練習生輪流投選心目中「最強魔音」，結果鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）大比數當選，成為「魔音之最」。投選Eris的盧映彤（Skylar），笑言：「每次佢一出聲，代表我哋就要繼續練，佢把聲有種恐懼，琴晚發夢都夢到佢。」