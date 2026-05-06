Jisoo捲借衫不還風波慘遭點名　設計師稱急需服飾開騷盼結束誤會

BLACKPINK成員Jisoo經歷胞兄涉家暴及性侵醜聞後，近日捲入「借衫不還」風波，時裝品牌JUDASIM設計師Benjamin Bortmans日前公開點名Jisoo及其團隊，指控對方逾半年仍未歸還多件價值不菲的服飾，甚至一度揚言提告。事件引發網民熱議及對藝人形象的質疑，設計師又緊急再拍片澄清，強調點名標籤僅為尋求回應而非惡意攻擊。



Jisoo近日出席Met Gala。（IG@metgalaofficial）

Jisoo團隊六個月未還昂貴服飾 設計師憤而討債

BLACKPINK成員Jisoo近日陷入一場意想不到的「借衫風波」。設計師Benjamin Voortmans日前在社交平台發布影片，公開向Jisoo及其團隊「追債」。Benjamin指出，約六個月前，他為了支持Jisoo的個人專輯封面拍攝，特意將多件品牌珍藏且價值不菲的服飾寄往韓國。

Jisoo近日被時裝設計師點名「借衫不還」（IG@sooyaaa__）

然而，拍攝工作結束後，該批衣物竟如石沉大海。Benjamin透露，這半年間他無數次嘗試聯絡Jisoo的團隊與相關負責人，甚至寄出了發票與法律合約要求歸還，卻始終遭到無視或無限期延遲。他只能妥協表示：「我知道了，可以延期，但是如果要把物品還我了，請告訴我，直到今日為止，我都沒有收到任何答覆。」由於品牌的個人服裝騷即將舉行，Benjamin在忍無可忍的情況下，直接在Instagram標籤Jisoo本人，憤怒寫下：「請把我的東西還給我」、「Jisoo基本上拿走了我的東西」，言辭犀利引發全網轟動。

時裝設計師Benjamin稱借衫給Jisoo影專輯封面，但已6個月過去，都未得到對方團隊回覆何時歸還。（IG@judassime）

設計師坦言「標記Jisoo是為了讓團隊回應」

隨著事件在網絡發酵，大批粉絲質疑服裝歸還應屬造型團隊的職責，不應直接歸咎於藝人，甚至有激進網民對設計師展開攻擊。面對輿論壓力，Benjamin Voortmans於5月6日再次拍片澄清，強調自己絕無傷害Jisoo的意圖。

網民紛紛指責不應該牽扯到Jisoo本人。（IG截圖）

Benjamin在最新影片中解釋，之所以在標題與文中提到Jisoo，是因為所有相關拍攝的文件、郵件與資料中，Jisoo的名字無處不在，他標記本人純粹是希望能獲得團隊的正式回應，而非針對其人格。他感性表示：「我熱愛Jisoo展現的一切，但作為年輕設計師，我們投入了巨大的心血在每一件作品上，被無視六個月的感覺真的很糟糕。」他同時透露，目前Jisoo團隊已經主動聯繫他，事情正在解決中，屆時將派專人前往韓國取回遺失的珍品。