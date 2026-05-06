&TEAM出道後專輯銷量突破百萬張　7月空降亞博開啟二巡香港站舞台

由韓國HYBE旗下廠牌YX LABELS打造的9人國際男團&TEAM，出道後憑藉《Go in Blind》和《Back to Life》兩張專輯，先後成功在韓國等地創下銷量突破百萬張的優異成績，迅速鞏固了他們在全球樂壇的突出地位。隨著穩步發展和舞台影響力的不斷擴大，&TEAM正式宣佈他們的第二次亞洲巡迴演出香港站演唱會2026&TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG，將於今年7月11日在亞洲國際博覽館Runway 11盛大舉行。

《&TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' IN HONG KONG》將於7月11日在亞洲國際博覽館Runway 11盛大舉行。（公關提供）

&TEAM九位成員

&TEAM由EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI和MAKI九位成員組成。每位成員都有獨特的背景和故事，他們共同秉持著「九位個性鮮明的個體融為一體，搭建多元世界的橋樑」為目標。每位成員均充滿活力，彼此團結一致，成功突破國界，開啟了一段成長、創造與連結的音樂旅程。因此，這次巡演不僅慶祝其成長經歷，也標誌著他們的第二次香港演唱會，將努力向LUNÉ（粉絲名）呈現其熱情、才華等特質，比以往任何時候都更加閃耀。

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全新回歸作《We on Fire》延續奪冠熱潮

除了專輯大賣，&TEAM在各大音樂節目中也取得傑出成績，憑藉主打歌曲〈Back to Life〉，他們成功奪得《Music Bank》、《Show Champion》和《THE SHOW》韓國三大音樂節目的一位殊榮。而為了回應樂迷支持，&TEAM剛於4月21日也推出了第三張迷你專輯《We on Fire》，正式揭開全新回歸行程。其同名主打歌，更瞬即成為《Show Champion》的冠軍歌曲，展現出超高人氣。