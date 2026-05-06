碧咸妻子Victoria開腔反擊大仔　曝14歲愛女受爛面啟發創自家品牌

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家早前陷入前所未有的家變危機！大仔布魯克林（Brooklyn）今年初無預警發布長達6頁的聲明，宣布與父母關係正式決裂，甚至洗去身上的紋身以示切割。面對兒子的嚴重指控，碧咸妻子Victoria日前作客網台節目時罕有開腔，疑似對「操控子女」的傳聞作出反擊。同時，她亦大方分享了14歲愛女夏柏（Harper）因爛面而萌生創業大計的近況。



Brooklyn上月在IG發布長達6頁的聲明，揭開與父母不和的內幕，更控訴父親碧咸生日拒見新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書。（Instagram@brooklynpeltzbeckham）

碧咸大仔Brooklyn洗紋身割席 6頁聲明控訴父母

碧咸家族一向給人溫馨和睦的印象，但Brooklyn今年初的舉動卻震驚全球，他無預警發布了一份長達6頁的聲明，正式宣布與父母決裂。

碧咸長子布魯克林Brooklyn Beckham與他的老婆妮寇拉Nicola Peltz（Instagram@brooklynpeltzbeckham）

在聲明中Brooklyn控訴父母長期破壞他的婚姻，更直指母親Victoria在他婚禮上的行為極度不當。Brooklyn表明立場堅決不會與父母和解，為了展現與碧咸家族徹底切割的決心，他甚至去洗掉了身上具有象徵意義的紋身。

2026年1月26日，碧咸（David Beckham）妻子維多利亞（Victoria Beckham，右圖左邊女子）在巴黎接受法國文化部授予的藝術與文學騎士勳章。碧咸兩名兒子Romeo和Cruz都有攜女友出席儀式，小女兒Harper亦有現身，唯獨早前發文控訴遭父母控制的Brooklyn及妻子Nicola缺席。（Facebook@David Beckham)

碧咸妻子Victoria否認指控 強調從未壓迫子女

面對大仔指控父母為建構「碧咸品牌」而操控子女，碧咸妻子Victoria日前現身英國時裝設計師Emma Grede主持的網台節目時，作出了堅定的澄清。

碧咸妻子Victoria日前現身英國時裝設計師Emma Grede主持的網台節目。（YouTube@Emma Grede）

她坦言，當初與碧咸相識時，從未計劃過要建立一個所謂的「品牌」。這一切只是自然而然地發生。Victoria強調兩人各有各忙、志趣不同：「碧咸做碧咸嘅嘢，我做我嘅嘢，向來都係咁。」她指出碧咸接他的代言，而她則專注於「辣妹（Spice Girls）」的事業並從中學習市場推廣，兩人甚至沒有一起接過廣告。

Victoria坦言從未計劃過要建立一個所謂的「碧咸品牌」。（YouTube@Emma Grede）

Victoria深知子女在公眾目光下成長必然承受巨大壓力，但她強調自己一直盡最大努力保護他們，並堅稱從來沒有壓迫過孩子們。

Victoria更聲稱從未壓迫過孩子們。（YouTube@Emma Grede）

14歲孻女Harper飽受暗瘡折磨 激發創立自家品牌

除了澄清家庭風波，Victoria亦分享了14歲愛女夏柏（Harper）的近況，透露這位「碧咸家小公主」即將步母親後塵，進軍美容界。

碧咸愛女夏柏（Harper）即將進軍美容界。（Instagram@harperbeckhamdaily2）

Victoria透露，大約兩三年前，Harper曾面臨嚴重的皮膚問題。像許多貪美的年輕女孩一樣，她因沉迷並使用了大量不適合自己膚質的化妝品，導致原本完美的肌膚狀況急轉直下，最終甚至需要求助皮膚科醫生。這次經歷激發了Harper的創業夢。為了不讓其他女孩經歷同樣的痛苦，年僅14歲的她決定開創屬於自己的化妝品牌。

Victoria透露夏柏（Harper）曾面臨嚴重的皮膚問題，最終促使她創建自己的化妝品牌。（Instagram@harperbeckhamdaily2）

Harper認真準備了專業的簡報（Presentation），親自向母親講解她的品牌概念，最終成功打動了Victoria。Victoria坦言Harper展現出了極大的野心，但對此並不意外，因為愛女從小就習慣坐在她的腿上，旁聽她為自家美容品牌開會，完美遺傳了母親的商業頭腦。