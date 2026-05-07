Met Gala印度名模「曬眾星自拍照」恐遭封殺　BLACKPINK也被波及

「時尚界奧斯卡」Met Gala 5日落幕，本屆除了許多韓星出席頗受矚目，印度模特兒Bhavita Mandava還成為第一位穿著牛仔褲現身的嘉賓，她事後還分享一張與BLACKPINK全員和多位國際明星的「洗手間自拍合照」造成話題。



未料這張照片實際上違反規定，恐怕會導致未來被活動方封殺，不得再出席Met Gala。

印度名模Bhavita Mandava參加Met Gala後分享一張與BLACKPINK全員和多位國際明星的「洗手間自拍合照」。（IG@bhavithamandava）

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廁所自拍重現經典 集結多位國際巨星

Bhavita Mandava昨天曬出與其他Met Gala嘉賓的合照，還寫到「拍得很可愛，等等可能會刪掉」，這張照片攝於活動場地紐約大都會藝術博物館的女性洗手間，包含BLACKPINK全體成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，還有「小丑女」Margot Robbie、HBO影集《偶像漩渦》Rachel Sennott等人都在其中。

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這張自拍雖然是在重現Kylie Jenner在Met Gala洗手間的經典自拍照，但其實這恐怕已經違反規定。

Met Gala自2015年起就嚴禁在會場內使用手機，或是將照片、影音內容上傳至SNS。《時人》也在今（2026）年公開的規範中明確提到：

參加者必須遵守入場後禁止使用手機、SNS的規定。

違規者可能會被暗地從未來的邀請名單中除名。

無視規範恐遭除名 多位藝人曾挑戰禁令

有部分網友指出，如果在洗手間自拍其實沒有違反規定。但韓媒《體育京鄉》打臉，強調Met Gala所指「進入會場內」後不得使用手機、SNS，這條規定並沒有將洗手間列為例外區域。

只是除了前述Kylie Jenner以外，其他藝人包含Billie Eilish、Lizzo、Troye Sivan也都在挑戰這項規定，這不免也讓韓媒擔憂BLACKPINK恐怕未來會被封殺，遭禁止出席Met Gala。

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