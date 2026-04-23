Jisoo急發聲明與陷家暴醜聞哥哥割席　兒時被兄欺騙頭破血流破相

近日，Jisoo哥哥金政勳爆發家暴醜聞，遭現任妻子指控長期施暴。Jisoo透過律師果斷切割，強調對事件不知情，已於2025年初離婚的前妻亦發文澄清與事件無關。隨着風波發酵，網民翻出Jisoo昔日直播及紀錄片片段，揭露她辛酸的成長經歷。



Jisoo哥哥金政勳（音譯）。（FB圖片）

Jisoo哥哥家暴案爆發引發全城關注

韓國頂流女團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳（音譯），近日深陷家暴醜聞，被指控對現任妻子長期施暴，事件瞬間引發輿論沸騰。面對胞兄的惡行，Jisoo日前（4月20日）透過代表律師發表嚴正聲明，果斷與其劃清界線。聲明強調Jisoo早已過著獨立生活，對於胞兄的私德問題及家庭紛爭完全不知情，亦從未干預，冀望外界勿將其名聲與此事件掛鉤。

律師發文澄清Jisoo自幼开始练习生生活，早已独立，并长期与家人分开生活，因此对相关人士的私生活既无法知情，也无法参与。（微博圖片）

受害者貼心表示不要責怪Jisoo，Jisoo亦不知道此事。（IG@a_ror0_0）

隨著風波擴大，金政勳曲折的感情史亦被公諸於世。他曾兩度結婚，首段婚姻始於2019年，而現時控訴受虐的則是其去年迎娶的第二任妻子。由於BLACKPINK成員當年曾出席金某的首場婚禮，導致不少網民誤將矛頭指向其第一任妻子。沉默數天後，金政勳第一任妻子在社交平台發文澄清，透露雙方已於2025年1月正式離婚，對於前夫之後的行為一概不知情，並呼籲大眾停止散布未經證實的謠言與惡意留言，同時感謝一直守護她的支持者。

第一任妻子發文表示，對前夫的行為一概不知情。（微博圖片）

受害者是第二任妻子，發圖說明細節。（FB圖片）

目前受害者IG已清空。（（IG@a_ror0_0））

Jisoo童年傷疤揭露胞兄冷血本性

隨著家暴案發酵，Jisoo在18年的直播內容亦被網友翻炒，揭示了她與哥哥之間令人心寒的互動。Jisoo曾在直播中分享額頭上一道永久性疤痕的由來，那源於小時候哥哥的一場惡毒騙局。當時年幼的哥哥告訴僅有5歲的Jisoo，指路上的消毒車噴出的煙霧有毒「碰到就會死」，並慫恿她趕快爬上遊樂場的高處躲避，更偽善地承諾：「別擔心，我是你哥哥。」

Jisoo自爆頭上疤痕來歷。（IG@sooyaaa）

當時對哥哥深信不疑的Jisoo驚慌失措地往上衝，結果不慎撞到欄杆，導致額頭嚴重受傷且大量出血。然而，見到親妹血流披面的金政勳，反而並非施救，而是冷血地拋下一句：「那又怎樣，快逃！」便自顧自離去。Jisoo回憶當時自己滿頭鮮血獨自走回家，路人驚恐的神情至今仍深深刻在腦海，而這場意外亦在她的完美臉龐上留下了無法磨滅的痕跡。

Jisoo直播。（直播截圖）

更讓粉絲感到心酸的是，Jisoo的父母對其受傷的反應極其淡漠。當她滿臉是血回到家時，父母僅平淡表示「要趕快洗一洗」，感嘆「血流太多了」，卻始終沒有帶她去醫院接受專業治療。Jisoo語帶自嘲地說：「我是不是很特別？雖然受過很多傷，但我幾乎沒有被帶去過醫院。但我都不會哭，每次都是笑著就長大了。」

Jisoo被親戚嫌醜稱為「馬騮」

除了家庭教育的缺失，Jisoo的童年還伴隨著親戚的言語霸凌。在紀錄片《BLACKPINK: Light Up The Sky》中，她坦言小時候曾因外貌問題被部分親戚視為異類。那些長輩不但在言語間嫌棄她長得醜，更給她取了「馬騮（猴子）」這種帶有強烈嘲諷意味的綽號，這讓性格開朗的她心中始終藏著一絲自卑。當時紀錄片中的化妝師在聽完這些往事後，忍不住暖心安慰道：「沒關係，妳現在是最漂亮的那一個。」