重案解密｜「試當真」陳苡臻演妓女慘遭碎屍　網民讚放下包袱

由苗僑偉、岑麗香主演的犯罪懸疑劇《重案解密》日前在TVB熱播，當中「試當真頭號女神」陳苡臻（Jessica）的演出引起網民熱議。近日播出一集的奇案是「公仔頭藏屍案」，陳苡臻飾演的曾家敏因與已婚男張瑞年（楊潮凱 飾）有染，卻慘遭正室周楚君（何嘉莉 飾）變態虐殺並碎屍，情節極其重口味。不少網民大讚Jessica放下女神包袱，將恐懼與絕望感演繹得淋漓盡致，演技進步神速。

陳苡臻在《重案解密》中飾演妓女。（TVB圖片）

被何嘉莉殘忍的虐待。（TVB圖片）

演技好好。（TVB圖片）

被碎屍頭顱放在公仔內。（TVB圖片）

「最靚妓女」

然而，陳苡臻首度挑戰大尺度「妓女」角色卻引起網上熱議，有大批網民投下支持票，封她為「最靚妓女」，並稱讚她在高清特寫鏡頭下依然精緻，稱讚其演技好。

Jessica陳苡臻因YouTube頻道「試當真」，逐漸為人所知。（梁碧玲 攝）

陳苡臻是古天樂公司天高娛樂旗下的藝人。（陳苡臻IG影片截圖）

昔日「試當真校花」成功轉型

從YouTube頻道「試當真」校花出身，陳苡臻近年積極轉戰影視圈。在電影《敗走麥城》中，她展現了流利的粵語、普通話及英語切換能力，實力不容忽視。她曾接受《香港01》專訪表示，自己對演戲「不設底線」，無論美醜或角色性質，只要有發揮空間都願意嘗試。

《試當真》校花校草2022。女神陳苡臻（Jessica）呀。（林迅景攝）

Jessica陳苡臻於《敗走麥城》裡飾演一位少女網紅，到加拿大尋求置業機會期間踏上一段奇遇。（《敗走麥城》電影劇照）

對於銀幕形象，Jessica陳苡臻直言自己沒有底線，不論美醜也願意上演。（梁碧玲 攝）

曾受車禍重創致神經受損

事業漸入佳境，但陳苡臻其實曾走過低谷。她曾遭遇嚴重車禍，導致左臉神經永久受損，至今仍有「螞蟻爬行」的麻痺感。雖然外傷已癒，但神經受損一度令她擔心演藝生涯終結。陳苡臻總結交通意外經歷時，感恩生命讓自己上了重要一課，亦因此更珍惜每一日的生活，不論自己或作為演員的身份下都會繼續努力生活。