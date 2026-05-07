重案解密丨岑麗香逆齡扮學生妹無違和　自爆讀書時曾暗戀風頭躉

在全新劇集《重案解密》中，向來以甜美笑容著稱的岑麗香（香香）迎來了演技上的新嘗試。她這次飾演一名風格硬淨、處事果斷的Madam，劇中大多以酷黑皮褸及型格西裝亮相。然而，對於劇中穿插的回憶片段，香香竟要跨越年齡界限，重新穿上校服扮演自己的「少女時代」。



岑麗香飾演一名風格硬淨、處事果斷的Madam。（IG@heungheungeliza）

重案解密丨兩子之母穿校服毫無違和感

儘管香香在現實生活中已經身為人妻，且是兩名可愛兒子的母親，但她換上校服後的清純模樣，竟被劇組封為「最強逆齡女神」。對於這次的學生造型，香香本人顯得既興奮又忐忑，她笑言：「我啲朋友睇完都話得，唔知係咪呃我，不過呢份感覺真係好懷念。」

香香已經是兩名可愛兒子的母親。（IG@heungheungeliza）

香香本人對於要扮學生顯得既興奮又忐忑。（IG@heungheungeliza）

重案解密丨導演下令「禁妝」求真實

為了追求學生時代那份「單純與真實」的感覺，導演在拍攝這場校園戲份時，曾向香香下達了一道有趣的指令：要求她完全不施脂粉，素顏上陣。不過，愛美的香香在理解角色的同時，亦有自己的堅持。

她幽默地透露，最終自己並未百分百遵從指令，而是偷偷化了極薄的底妝來提亮氣色，希望在高清鏡頭下依然能維持那份「純度」。她認為，稍微修飾能讓畫面更有少女感，亦能讓觀眾更容易投入到角色那份初戀般的氛圍中，而非真的展現出工作後的疲態。

重案解密丨岑麗香自爆讀書曾追隨風頭躉

除了造型吸睛，劇中的情節亦讓香香身同感受。她在戲中飾演一名為心儀男生打氣的女生，卻無奈看著對方被競爭對手搶走。香香表示，「劇情勾起我讀書嘅時候，試過陪好朋友去睇學校一個風頭躉男仔打波。雖然當時我未必係主動嗰個，但嗰種喺場邊大嗌、緊張嘅感覺，我仲記得好清楚。」拍攝這場戲時腦袋裡全是自己中學時代的畫面，甚至將當年暗戀「風頭躉」的真感情直接帶入演出。