朱慧敏一家四口賣旗　1歲細仔獲讚聰明網民羨慕：可愛又叻叻

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）自下嫁心臟科醫生陳良貴（Jason）後，便逐漸淡出娛樂圈，專心相夫教子。現時育有兩歲大女Shera及1歲細仔Aten的她，經常在社交平台分享一家四口的溫馨日常。日前，她在社交平台分享了一家四口首次參與賣旗紙籌款的溫馨點滴，1歲的Aten更化身全場最年輕義工，可愛模樣融化大批網民，令人不禁羨慕她如今平淡而充實的美滿人生。



朱慧敏2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴（Jason），然後2023年朱慧敏誕下囡囡Shera，2025年4月再誕一子Aten，成功湊成一個「好」字！（IG@queeniechu422）

朱慧敏帶住細仔Aten與家姐Shera在街頭一齊旗紙籌款。（影片截圖）

朱慧敏攜子女賣旗籌款 1歲細仔盡顯聰明自信

日前朱慧敏在社交網分享了一家四口首次參與賣旗紙籌款的溫馨點滴。相中可見，朱慧敏親自孭住一歲大的細仔Aten，並拖住兩歲大的家姐Shera在街頭呼籲，兩小姊弟在媽咪的協助下，乖巧地攜手將旗紙貼在善長的衣衫上，畫面充滿了愛與溫暖。

1歲細仔Aten在朱慧敏的幫助下，將旗紙貼在善長的衣衫上。（影片截圖）

朱慧敏的囝囝Aten是全隊年紀最細的義工。（影片截圖）

朱慧敏在貼文中特別提到，只有1歲的囝囝Aten是全隊年紀最細的義工，當他拿着幾乎有他一半身高的旗袋準備還給主辦單位時，瞬間融化了在場的工作人員，紛紛要求與他拍獨照。面對鏡頭，Aten毫不怯場，大方露出可愛的笑容。朱慧敏更大讚囝囝超級聰明：「我只示範了一次，他立即學會了，Aten喜歡學習、喜歡創新、喜歡探索。」

朱慧敏大讚囝囝Aten超級聰明，只示範一次馬上就學會了。（Facebook）

朱慧敏一家仲有證書收。（影片截圖）

陪伴子女平淡成長 網民羨慕嘆幸福滿瀉

完成了半日意義非凡的義工工作後，朱慧敏的湊仔行程依然充實。她透露待孩子們睡足午覺補充體力後，便帶他們到公園悠閒地觀賞雀鳥，吃過晚飯後又再次回到公園玩吹番梘泡，每天都全心全意地陪伴著子女成長，享受著這份簡單的親子時光。

朱慧敏回顧自己當年第一次賣旗，亦向大家分享與子女賣旗的經歷。（Facebook）

朱慧敏的兩個仔女真係好得意呀。（Facebook@Queenie Chu 朱慧敏）

看到朱慧敏如今如此幸福美滿的模樣，不少網民都大感羨慕。雖然她放棄了五光十色的娛樂圈，過著看似平淡的相夫教子生活，但網民留言表示，相比起在演藝圈捱更抵夜、日日苦等上位機會的日子，朱慧敏現在有著疼愛自己的專業人士老公，以及一對精靈可愛的子女，幸福感爆燈。