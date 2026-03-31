Lisa著比堅尼慶29歲生日　睇齊國際天后登賭城駐唱成K-pop第一人

韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa近日可謂雙喜臨門！她不僅驚喜宣布將於11月登陸美國拉斯維加斯舉辦個人首個駐場演出《VIVA LA LISA》，成為首位解鎖此頂級舞台成就的K-pop偶像；日前Lisa更趁著拍戲空檔飛往峇里島，在私人沙灘上與親友大搞派對慶祝29歲生日，換上性感比堅尼的她大晒惹火好身材，迎接自己「20代的最後一圈」。



韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前度過自己的29歲生日。（IG@lalalalisa_m）

破紀錄成K-pop第一人 賭城駐唱看齊國際天后

Lisa的個人演藝版圖再度迎來歷史性的擴張，她正式宣布將於今年11月13、14、27及28日，在美國拉斯維加斯的The Colosseum Theater at Caesars Palace舉辦名為《VIVA LA LISA》的駐場演出。駐場演出（Residency Show）有別於一般的世界巡迴演唱會「唱完就走」，歌手無需奔波於不同城市，而是將最頂級的演出規格、精緻舞台製作與城市觀光動線整套打包進固定場館。過去通常只有莎蓮迪安（Celine Dion）與Adele等全球一線巨星才有實力與資格站上這類舞台，如今Lisa成功與兩大國際天后睇齊，成為首位在賭城舉行個人駐唱的K-pop偶像，指標性意義非凡，消息一出立刻在全球粉絲圈引發轟動。

Lisa在個人社媒宣佈將於11月13、14、27及28日在美國拉斯維加斯舉辦個人首個駐場演出《VIVA LA LISA》。（IG@lalalalisa_m）

峇里島私人沙灘慶生 閃爆比堅尼化身人魚公主

在全心投入新電影《Tygo》的拍攝工作前，Lisa特別為自己安排了一趟峇里島放鬆之旅，同時慶祝3月27日踏入的29歲生日，她先是在3月26日於Instagram發文「Go Bali？」分享度假好心情。

在全心投入新電影《Tygo》的拍攝工作前，Lisa特別為自己安排了一趟峇里島放鬆之旅。（IG@lalalalisa_m）

Lisa在3月26日於社媒發文「Go Bali？」分享自己的度假好心情。（IG@lalalalisa_m）

Lisa在3月26日於社媒發文「Go Bali？」分享自己的度假好心情。（IG@lalalalisa_m）

隨後Lisa又在30日連發多張慶生美照，感性寫下：「Last lap of my 20s with my favorite people（我20多歲的最後一圈，和我最喜歡的人們）。」在充滿情調的私人沙灘派對上，壽星女Lisa換上閃爆的三點式比堅尼搭配銀白色長裙，大方展現豐滿心口、纖細小蠻腰與白滑玉背，坐在沙灘上的絕美姿態宛如人魚公主般迷人。

Lisa連發多張慶生美照，感性寫下：「Last lap of my 20s with my favorite people（我20多歲的最後一圈，和我最喜歡的人們）」以慶祝生日。（IG@lalalalisa_m）

Lisa坐在沙灘上的絕美姿態宛如人魚公主般迷人。（IG@lalalalisa_m）

壽星女Lisa換上閃爆的三點式比堅尼搭配銀白色長裙。（IG@lalalalisa_m）

Lisa大方展現豐滿心口、纖細小蠻腰與白滑玉背。（IG@lalalalisa_m）

夕陽西下，美女配美景。（IG@lalalalisa_m）

親友齊戴搞笑頭套 溫馨派對歡度29歲

這場別開生面的海邊生日派對佈置得既華麗又不失溫馨，現場不僅擺上了浪漫的蠟燭與精緻的蛋糕，還掛著搶眼的「HBD Lisa 29」銀色氣球。

現場不僅鋪滿了浪漫的蠟燭，還擺放著搶眼的「HBD Lisa 29」銀色氣球。（IG@lalalalisa_m）

好大個蛋糕呀！（IG@lalalalisa_m）

除了Lisa的父母及愛犬陪伴在側，一眾受邀參與狂歡的好友們也花盡心思，在拍攝大合照時全體一致戴上印有Lisa不同樣貌與表情的面具頭套，畫面相當搞笑歡樂，為她的29歲生日留下了最難忘的回憶。

在拍攝大合照時，Lisa的好友們一致戴上印有Lisa不同樣貌與表情的面具頭套，畫面相當搞笑歡樂。（IG@lalalalisa_m）