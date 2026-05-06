范冰冰仙氣藍穿搭驚艷卡普里島　獲頒金桑樹大獎吐露心繫內地影壇

近年將重心轉向國際市場與個人時尚品牌的「出爐金馬影后」范冰冰，其一舉一動依然是鏡頭焦點。日前她遠赴意大利出席《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》，除了獲頒傑出藝術成就獎外，更趁機到度假勝地卡普里島（Capri）遊玩。近日他在社媒曬出一組「仙氣飄飄」海島美照，頂級度假風穿搭的完美演繹，迅速引爆了網絡熱話！



范冰冰憑《地母》榮獲金馬獎「最佳女主角」。（IG@bingbing_fan）

迷霧藍穿搭化身海島女神 網民激讚：防曬服穿成高訂

范冰冰在社交平台上曬出美照，並配文：「Capri in blue 💙 Sun, sea, and a moment to breathe.（藍色卡普里島，陽光、大海與呼吸的瞬間。）」完美展現了她在陽光與大海間的放鬆時刻與頂級的度假風穿搭。

范冰冰近日到度假勝地卡普里島（Capri）遊玩。（IG@bingbing_fan）

范冰冰身穿一襲飄逸的迷霧藍色雪紡薄紗上衣，下半身搭配同色系長裙，整體色調與卡普里島湛藍的海景交相輝映。頭頂上的超大寬簷編織草帽完美襯托出她令人羨慕的巴掌臉；一頭烏黑濃密的長髮隨意散落，再搭配招牌的精緻紅唇，即便只是坐在街邊咖啡廳，也彷彿是在拍攝國際時尚雜誌大片。

范冰冰身穿一襲迷霧藍色薄紗上衣，頭頂上的草帽完美襯托出她令人羨慕的巴掌臉。（IG@bingbing_fan）

即便只是坐在街邊咖啡廳，也彷彿是在拍攝國際時尚雜誌大片。（IG@bingbing_fan）

這套絕美穿搭不僅在短短數小時內狂吸數萬粉絲點讚朝聖，不少人盛讚她氣質出眾，直呼：「防曬服都能穿成高訂！」

這套絕美穿搭在短短數小時內狂吸數萬粉絲點讚朝聖。（IG@bingbing_fan）

不少人都盛讚范冰冰氣質出眾，眼神一絕。（IG@bingbing_fan）

回應內地市場地位 坦言「心還在內地」絕不逃避

除了享受假期，范冰冰早前亦攜主演電影《地母》遠赴意大利，出席《第28屆烏甸尼遠東電影節》。雖然《地母》入圍主競賽單元最終未獲大獎，但范冰冰個人仍獲大會頒發「金桑樹傑出藝術成就獎」，以表彰其在影視藝術上的貢獻。

范冰冰早前攜主演電影《地母》出席《第28屆烏甸尼遠東電影節》。（IG@bingbing_fan）

范冰冰個人獲大會頒發「金桑樹傑出藝術成就獎」，以表彰其在影視藝術上的貢獻。（IG@bingbing_fan）

在連日來的影展活動中，當被問及如何看待目前自己在內地電影市場的地位時，范冰冰展現了豁達與真誠的態度，她坦言：「其實有時候結果並不重要，重要的是過程，用甚麼眼光去看待，所以我現在可以做的，就是拍好每一個劇本，演好每一個角色。」

范冰冰表示目前唯一能做的，就是腳踏實地拍好每一個劇本，演好每一個角色。（IG@bingbing_fan）

范冰冰感性地強調，不管在哪裏拍戲，自己的「心還是在內地」。面對未來，她表示會真誠地祝福內地同行，不會逃避也不會恐懼，堅持用最真誠的心去對待事業，注重做好手上的每一件事。