50歲麥家琪拍片呻香港物價高　交6000元電費被網民批：生活離地

現年50歲的麥家琪近年移居內地發展，不時在社交平台分享生活點滴。日前她上載一段影片，大呻香港物價貴 ，引發網民熱議。



大呻香港物價貴。（影片截圖）

六千蚊電費被指生活離地

片中麥家琪正在加油站加油驚呼：「現在油好貴啊！」看到油價每公升33.59元，加滿要1000元後，她露出驚訝表情直言：「賺錢真的很難啊」。除了油費，麥家琪更列出一系列開支清單，崩潰表示自己回港後交了高達6,000元電費，還有23,000元的信用卡帳單：「好貴啊！救命啊！香港什麼都貴」。不過，有網民對於6000元的電費感到十分驚人，認為她住豪宅才會有此開銷，認為她「喊窮」實則「曬命」，生活相當離地。

麥家琪表示自己回港交了6000元電費。（影片截圖）

大呻香港物價貴。（影片截圖）

北上開雲吞店親力親為

相比香港的高消費，麥家琪大讚內地物價親民，感嘆：「還是廣寧好，8塊錢一碗雲吞，還有14粒」。據悉她在廣東肇慶廣寧開設雲吞麵店，貴為老闆娘卻親自洗碗、抹枱，凡事親力親為擔任服務員與洗碗工的角色，甚至自爆每天凌晨5點多便起床開工。

表示十分想念內地。（影片截圖）

麥家琪凡事都親力親為。（抖音）

麥家琪更親自入後廚洗碗。（抖音）

麥家琪凌晨5點就出來入貨了。（抖音）

曾捲入裸照風波

麥家琪參選1993年港姐入行，參選港姐期間被捧為大熱，可惜受裸照風波影響，最終未奪任何名次。多年後她再度回應，透露事件影響半生，但慶幸得到父母體諒，TVB當年亦肯給予拍攝機會。面對這段不堪的往事，如今的她選擇坦然面對，「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇」，麥家琪不僅將照片保留下來給子女看，更親身講述來龍去脈，藉此教導他們學會自我保護，避免重蹈覆轍。

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

一度患上產後抑鬱育有三名子女

除了事業上的大起大落，麥家琪的家庭生活亦經歷過嚴峻考驗。麥家琪在2006年嫁給香港大律師王國豪，在誕下長子後，一度患上嚴重的產後抑鬱，形容當時的狀態對母子倆都是一種折磨與「虐待」。後來出於對長子的愧疚，並希望給他添個伴一同成長，她決定繼續生育。隨著二兒子及小女兒相繼出生，家裡變得熱鬧，她的抑鬱症亦慢慢不藥而癒。