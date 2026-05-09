百想｜文佳煐「深V高開衩裙」封紅毯最辣女神　擊敗孫藝珍奪影后

韓國年度影視盛事「第62屆百想藝術大賞」8日在首爾隆重登場！紅毯現場星光熠熠，其中以電影《之後的我們》強勢入圍影后的女神文佳煐，一現身便成為全場焦點。



她穿著出道以來尺度最大的褐色細肩深V禮服，不僅大秀事業線，裙擺開高衩的設計更是直逼大腿根部，「上下齊發」的火辣造型讓現場主持人驚呼連連，攝影記者更是不斷要求加碼「轉身拍背」，氣氛嗨到最高點！

文佳煐百想紅毯上穿著出道以來尺度最大的褐色細肩深V禮服，「上下齊發」的火辣造型讓現場主持人驚呼連連。（NAVER）

文佳煐百想紅毯大秀好身材，擊敗孫藝珍獲影后：

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出道最大尺度！文佳煐「褐色戰袍」露胸又秀腿 展現奪后野心

文佳煐此次憑藉韓版《之後的我們》中的深沉演技成功轉型，入圍本屆影后。8日走上紅毯，她一改過往清純形象，以一襲褐色細肩帶深V禮服亮相，波浪大捲長髮襯托出成熟女性的氣質感。

最令現場震驚的是，隨著她踏出腳步，裙擺的高衩設計讓修長美腿展露無遺，大膽的造型被媒體形容為「展露奪后的強烈野心」，火辣程度讓直播聊天室瞬間刷滿驚嘆號。

文佳煐一站上拍照區，快門聲便此起彼落。由於造型實在太過吸睛，現場攝影記者紛紛大喊要求她「轉身」，希望能捕捉到禮服背後的精緻剪裁與她的曼妙曲線。兩位主持人也被她的氣場震懾，忍不住發出「哇賽」的感嘆。面對媒體與粉絲的熱情，文佳煐展現專業自信，大方在紅毯上展現多視角的絕美姿態。

同樣以《之後的我們》入圍影帝的實力派男星具教煥，今日也以一身筆挺西裝風度翩翩地現身。與文佳煐的火辣性感不同，具教煥在拍照時展現其獨有的幽默本色，對著鏡頭比出「另類愛心」手勢，反差萌的表現讓網友大讚：「具教煥真的太有魅力了！」

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