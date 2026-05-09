菊梓喬疑借錢受騙激動發文　保錡極速自證曬工作狂形象割席自保

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）自離巢後，一舉一動依然是外界焦點。日前，Hana突然在社交平台發文：「呢世都唔好借錢畀人」，帖文一出，隨即引發全網熱議，正當網民紛紛猜測「債仔」是誰時，與Hana爆出緋聞的ERROR成員保錡（Poki），竟然第一時間跳出來「自證清白」。



網民紛紛猜測係邊個借錢。（Threads）

Hana激動發文：「呢世都唔好借錢畀人。」（IG@hana_kuk）

緋聞男友保錡反應「快過閃電」 爆笑澄清：我唔使問人借錢住

正當外界將矛頭指向多位與Hana有過交集的圈中人時，曾與她傳緋聞的ERROR成員保錡（Poki），其「求生欲」之強大簡直令人咋舌。為了避免這場「借錢火頭」延燒到自己身上，保錡在極短時間內便在社交網發文自證清白。他以一種近乎「自爆式」的幽默方式寫道：「我唔使問人借錢住，日日努力返工，感謝關心。」這種秒速割席的動作，被網民戲稱為「演藝圈最強求生範本」。

保錡在極短時間內便在社交網發文自證清白。（Threads）

保錡（IG@k_p0k1）

當有網民好奇追問他到底在哪裡上班、是否真的有穩定收入時，保錡更是不遺餘力地大方回應，直言自己「有時將軍澳，有時九龍灣」，暗示自己行程爆滿、日接夜地工作。他強調每一分錢都是靠血汗換來的，完全沒有必要靠借貸度日。面對網民笑他為何「跟得咁貼」，他亦坦承是不想被無端捲入是非，直言：「費事畀人話係我，我自己努力返工。」