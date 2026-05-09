曹查理揭前妻瞞買樓私吞財產致離婚　大爆張智霖身家多到三世無憂

曹查理近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube訪問，驚爆與加拿大前妻離婚的真相竟源於一場蓄意隱瞞的買樓糾紛，感嘆三十年夫妻情最終敵不過金錢背叛，令其心灰意冷。除了婚姻私事，曹查理亦分享了其外甥張智霖的身家驚人，足以供三代人用。



汪曼玲專訪曹查理。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

加國華僑妻不識「三級片天王」身份

曹查理自2024年初驚爆離婚消息後，近日在訪問中首度披露那段跨越三十載的跨國婚姻細節。他坦言自己直到40歲才步入婚姻，當時在四位女友中精挑細選了一位加拿大竹昇。曹查理回憶道，前妻雖然會說廣東話，但完全不識漢字，加上他從未參演過任何大製作電影，導致妻子直到離婚前，都不知道他在香港竟是家喻戶曉的「三級片天王」。在妻子的認知中，丈夫只是曾與成龍、張學友同台演出的正經明星。

妻子直到離婚前，都不知道他在香港竟是家喻戶曉的「三級片天王」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

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這段看似穩定的婚姻，最終卻在曹查理打算退休移居加拿大入籍時徹底崩潰。他痛心地指出，自己本想將餘生積蓄交由太太管理，兩人平穩地過完下半輩子，怎料對方竟暗地裡動用兩人聯名戶口的資金，在當地購入房產。曹查理直言最令他心灰意冷的，並非錢財的流失，而是背叛與欺騙。前妻為了隱瞞財產，甚至利用其家姐的名義「靜靜雞」買入一房一廳，當他多次查問時，對方均全盤否認，就連私家偵探也查不出端倪。直到離婚手續正式簽署後，該房產竟隨即轉回前妻名下。曹查理感嘆，夫妻間若需要如此處心積慮地隱瞞，這段情已完全失去意義，最終他選擇賣房分財產，遠走他鄉，結束這段令他心碎的三十年情。

曹查理遺憾人生無兒無女

雖然身家散盡，但曹查理在訪談中強調，自己的人生並沒有太多的遺憾，唯一讓他感到唏噓的，是身邊沒有子女陪伴。他認為家庭的圓滿與否，很大程度上取決於「上天注定」，既然命中注定無子無女，他也選擇順應天意，不再強求。

曹查理表示遺憾就係沒有兒女。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理揭上山詩鈉女兒「拒簽合約」真相

除了自身的感情生活，曹查理的演藝家族背景同樣驚人。在訪談中，他特別點名大讚外甥女上山詩鈉的女兒Hilary，並直言自己閱人無數，鮮少稱讚女孩子，但Hilary的美貌確實令他折服。他透露，早已有不少導演看中Hilary的氣質想簽她入行發展，但都被身為母親的上山詩鈉一口回絕：「佢唔畀個女入娛樂圈，只係畀佢間中行吓catwalk，Hilary而家做緊網曲奇餅生意，我好少話啲女仔靚，佢真係靚女。」曹查理的言談間流露出對這位外甥孫女的高度認可與疼愛。

曹查理還特別點名大讚外甥女上山詩鈉的女兒Hilary（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

張智霖財富「三世無憂」

提及另一位紅透半邊天的外甥張智霖（Chilam），曹查理更大爆對方的家族現狀。身為舅公的他，更大爆張智霖與袁詠儀的兒子「魔童」的近況：「智霖個仔好高，鍾意彈木結他，佢本來去咗英國讀書，佢阿媽即刻陪個仔去，智霖仲喺學校隔離買咗層樓畀個仔住，但係佢住咗一年就話去美國紐約拜師學木結他，智霖用咗啲辦法搵啲好老師教個仔。」

張智霖兒子「魔童」渴望追隨名師進修結他。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曹查理更透露張智霖近年對演藝事業略顯疲態，兩人曾有過一段深刻的對話。曹查理對張智霖說：「我同佢講如果你搵嘅錢係夠你三世用，就揀嚟拍，如果唔夠就要搏命，三世就係你洗一世，你個仔洗一世，洗一世都洗唔晒，到你個孫都洗唔晒，呢啲就叫三世。咁佢話夠，我就話你揀嚟做，唔使受氣，佢都有咁嘅意見。」

張智霖坦然回答賺的錢夠三世用。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）