江圖逝世｜胞弟蔡志和公佈喪禮事項 5月11日紅磡世界殯儀館設靈
撰文：亞瑟
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資深男星江圖（原名蔡志祥）上月於九龍醫院病逝，終年89歲。其胞弟蔡志和近日發出訃聞證實死訊，並宣布將於2026年5月11日下午四時在紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯。
在紅磡世界殯儀館為江圖設靈
曾於麗的、亞視及無線多間電視台留下無數經典身影的資深藝人江圖（原名：蔡志祥），上月於九龍醫院與世長辭，積閏享壽九十有一。江圖先生的一生與光影結緣，其精湛演技與慈祥長者的形象早已深植民心，其弟蔡志和發出訃文，悲痛公布兄長的治喪安排，讓一眾好友與戲迷能送別這位演藝長青樹最後一程。
「有關江圖先生喪禮事項資料如下；
先兄 蔡志祥又名江圖先生
於九龍醫院與世長辭積閏享壽九十有一
遺體奉移紅磡世界殯儀舘治喪 謹擇2026年5月11日下午四時於該舘二樓201號房以追悼儀式設靈
翌日2026年5月12日上午九時半舉行承殮禮 十時半辭靈出殯 靈柩奉移香港柴灣歌連臣角火葬場火化
於火葬禮後主家敬備纓紅宴招待各親友地點和時間再另行通知
哀此訃
弟
志和 」
世界殯儀舘地址如下
「泣告
治喪處：世界殯儀舘
地址：九龍紅磡暢行道十號
李文偉
亞洲電視節目部總監」