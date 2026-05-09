江圖逝世｜胞弟蔡志和公佈喪禮事項　5月11日紅磡世界殯儀館設靈

資深男星江圖（原名蔡志祥）上月於九龍醫院病逝，終年89歲。其胞弟蔡志和近日發出訃聞證實死訊，並宣布將於2026年5月11日下午四時在紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯。



2023年2月24日，江圖和香港資深藝人黎宣和余慕蓮一同於香港演藝人協會春茗上，獲該會頒發「傑出演藝大獎」，以表揚其多年來為香港演藝界所作出的貢獻。

在紅磡世界殯儀館為江圖設靈

曾於麗的、亞視及無線多間電視台留下無數經典身影的資深藝人江圖（原名：蔡志祥），上月於九龍醫院與世長辭，積閏享壽九十有一。江圖先生的一生與光影結緣，其精湛演技與慈祥長者的形象早已深植民心，其弟蔡志和發出訃文，悲痛公布兄長的治喪安排，讓一眾好友與戲迷能送別這位演藝長青樹最後一程。

江圖於2021年接受演藝人協會專訪時，聲音就相當沙啞且有氣無力。（YouTube影片截圖）

「有關江圖先生喪禮事項資料如下；

先兄 蔡志祥又名江圖先生

於九龍醫院與世長辭積閏享壽九十有一

遺體奉移紅磡世界殯儀舘治喪 謹擇2026年5月11日下午四時於該舘二樓201號房以追悼儀式設靈

翌日2026年5月12日上午九時半舉行承殮禮 十時半辭靈出殯 靈柩奉移香港柴灣歌連臣角火葬場火化

於火葬禮後主家敬備纓紅宴招待各親友地點和時間再另行通知

哀此訃

弟

志和 」

有關江圖先生喪禮事項。（Threads截圖）

世界殯儀舘地址如下

「泣告

治喪處：世界殯儀舘

地址：九龍紅磡暢行道十號

李文偉

亞洲電視節目部總監」

世界殯儀舘地址。（Threads截圖）

資深演員江圖上月傳來逝世消息，終年89歲。（影片截圖）